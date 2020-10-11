Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak"

Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak" Büyük Çamlıca'da bulunan son radyo televizyon anten vericisinin söküm işlemlerini yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Burada 28 tane devasa anten vardı, bunların hepsi kaldırıldı.

Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak"

İSTANBUL - Büyük Çamlıca'da bulunan son radyo televizyon anten vericisinin söküm işlemlerini yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Burada 28 tane devasa anten vardı, bunların hepsi kaldırıldı. Son olarak TRT'nin kulesi kalmıştı. Onun da yıkım çalışmaları başladı. Hızlı bir şekilde yol alıp onu da kaldıracağız. Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşmuş olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Çamlıca'da bulunan son radyo televizyon anten vericisinin söküm işlemlerini yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde denetleyen Bakan Karaismailoğlu'na Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

"Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak"

Basın açıklaması yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çamlıca Tepesi yıllardır metal yığınlarıyla doluydu. 15 gün önce burada bir faaliyete başladık, antenlerin sökümüyle alakalı. Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle bir ekip olarak burayı artık temizledik sayılır. Son olarak TRT'nin kulesi kalmıştı. Onun da yıkım çalışmaları başladı. Hızlı bir şekilde yol alıp onu da kaldıracağız. Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşmuş olacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Burada 28 tane devasa antenler vardı. Hatta Türkiye'nin en büyük, en ağır antenleri buradaydı. Bunları hepsi kaldırılmış oldu. Bundan önce bizim asıl işimiz, dünyaya örnek projelerden biri olan Çamlıca TV ve Radyo Kulesi'ydi. Burayı da tamamladık. Dünyada ilk defa aynı anda 100 radyonun yayın yaptığı bir kuleyi imal ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Hem radyoların yayın kalitesi açısından daha güçlü şekilde yayın yapmasını sağladık. Onun gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Kulede çalışmalar bitme aşamasında"

Yeni kulede çalışmaların bitme aşamasında olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, " Radyolar oraya taşındılar, faaliyetlerine başladılar. Yeni kuleyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece ince işler kaldı. Onları de bir an önce tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açarak İstanbulluların hizmetine sunacağız. Hem ulaştırmada hem haberleşmede dünyaya örnek olan projeleri hizmete geçiriyoruz. Memleketimizin her noktasında. Hakkari'de ne yapıyorsak İstanbul'da da onu yapıyoruz. Bütün amacımız, vatandaşlarımızın hepsini yaşam kalitesini arttırmak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR