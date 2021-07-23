BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, ÇALIŞMALARLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin ve Rize'de ki selin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin ve Rize'de ki selin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

Artvin ve Rize'deki sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, bugün çalışmaları incelemek üzere bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. Sel felaketinin izlerini silmek için seferberlik ruhuyla çalıştıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Rize'de ki sel felaketi sonrasında bölgeyi ziyaret etti. Çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri, 50 ayrı ekiple 7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün içinde tamamlanmıştır. Şu ana kadar ilimizde 328'i arama kurtarma olmak üzere 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır" dedi.

-Hasar tespit çalışmalarını 50 ekip, 2 günde tamamladı

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede incelemelerde bulunurken yanında hazır bulundu. Karaismialoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çayeli, Madenli, Büyükköy beldeleri ile Muradiye ve Güneysu'da ki altyapılarda bulunan sıkıntıların giderildiğinin bilgisini verdi. Güneysu'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu:

"Gerek AFAD, gerek Sosyal Yardımlaşma Vakfımız vasıtasıyla selden zarar gören kardeşlerimize, kira taşınma ve diğer ihtiyaçları ile ilgili gereken yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri, 50 ayrı ekiple 7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün içinde onlar da tamamlanmıştır. 4 bölgede toplam 1207 bina ile 3 bin 118 bağımsız bölümün hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bu binalardan ağır hasarlı acil yıkılması gereken ve yıkılmış olan 47 bina ve 99 bağımsız bölüm vardır. Rize'de dere güzergahlarında yapılan çalışmalarda taşkın riski altında olduğu tespit edilen 665 yapı tespit edildi. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, diğer taraftan da yaraların süratle sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede proje çalışmalarını başlattık. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'da ki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. "

Kaynak: Habermetre