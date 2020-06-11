Bakan Karaismailoğlu: "Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu: "Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı"

Bakan Karaismailoğlu: "Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: ""Ankara-Sivas YHT hattı 2020 yılı bitmeden açılacak" "Samsun-Sivas hattı Haziran ayı içerisinde açılıyor" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

11.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:17

Bakan Karaismailoğlu: "Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

""Ankara-Sivas YHT hattı 2020 yılı bitmeden açılacak"

"Samsun-Sivas hattı Haziran ayı içerisinde açılıyor"

KIRIKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren Kırıkkale şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye incelemesinin ardından Kırıkkale'ye bağlı Çerikli beldesine giden Bakan Karaismailoğlu, hattın güzergahın incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, korona virüs ile mücadele sürecinde de şantiyelerde gerekli tedbirlerin alınarak çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

"Ankara-Sivas YHT hattı 2020 yılı bitmeden açılacak"

Ankara - Sivas YHT hattı projesinin 2020 yılının ikinci yarısında açılacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Bu yıl bitmeden Ankara'dan Sivas'ı hızlı trenle bağlamış olacağız. Sivas'tan trene binen bir vatandaşımız İstanbul Halkalı'ya kadar hızlı trenle gitmiş olacak. Yine Ankara ve Eskişehir güzergahlarından kullanabilecekler" diye konuştu.

"Adana-Mersin-Gaziantep'te alt yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah üst yapı ihalesini Temmuz ayında tamamlayacağız"

Türkiye'nin demiryolunda büyük bir atılım içerisinde olduğunu söyleyen ve devam eden projelerden bahseden Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah yıl içerisinde Konya-Karaman'ı da bitirmeye çalışıyoruz. O hattı da açacağız. Karaman - Ereğli arasında çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-İzmir devam ediyor. Adana-Mersin-Gaziantep'te alt yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah üst yapı ihalesini Temmuz ayında tamamlayacağız. Yine Bursa-Bilecik Osmaneli ilçesini Ankara - İstanbul hattına bağlayarak onu da Temmuz ayı içerisinde ihalesini yaparak, 2023 yılına 5 bin 500 kilometre hızlı tren hattıyla girmeyi planlıyoruz. Bunlar devasa yatırımlar, ülkemize değer katacak değerli yatırımlar. Hem uzun boyutlu hem de mali külfeti olan işler, ama demiryolunda bizim 18 yıldır yaptığımız bu mücadelenin, çalışmanın meyvelerini inşallah 2023'te göreceğiz. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Samsun-Sivas hattı Haziran ayı içerisinde açılıyor"

1930 yılında yapılan ve demiryollarındaki en büyük yatırımlardan bir tanesi olan Samsun-Sivas arasındaki demiryolu hattının modernizasyon işlemlerinin tamamlandığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak hattın Haziran ayı içerisinde açılacağını belirtti.

"Havalimanlarına 'Uçulabilirlik Sertifikası' vermeye devam ediyoruz"

Korona virüs ile mücadele kapsamında karada, denizde ve havada tüm tedbirleri alarak normalleşmenin önünü açmaya çalıştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, geçtiğimiz hafta havalimanlarının faaliyete geçtiğini ve havalimanlarına verilen "Uçulabilirlik Sertifikası"nın verilmeye devam ettiğini aktararak, vatandaşların gönül rahatlığıyla havayolu ve demiryolunu kullanabileceğini vurguladı.

"Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı

Yurt dışı uçuşların bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) başladığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah peyderpey olarak uçuşlarımız tamamlanacak. Bu konuda yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor şu anda, bütün taleplerimizi yaptık. Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarımızla el birliğiyle çalışıyoruz. Bu süreci de en kısa zamanda atlatıp, normal hayatımıza dönmenin çabası içindeyiz" ifadelerini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu: 'Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Haber
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Haber
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz İrem Derici Kenan Doğulu
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu: "Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 14:20:16. #1.15#
title