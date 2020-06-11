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Bakan Karaismailoğlu: "Bugün itibariyle 3 ülkeye uçuşlar başladı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu:
11.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Kırıkkale şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye incelemesinin ardından Kırıkkale'ye bağlı Çerikli beldesine giden Bakan Karaismailoğlu, hattın güzergahın incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, korona virüs ile mücadele sürecinde de şantiyelerde gerekli tedbirlerin alınarak çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

"Ankara-Sivas YHT hattı 2020 yılı bitmeden açılacak"

Ankara - Sivas YHT hattı projesinin 2020 yılının ikinci yarısında açılacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Bu yıl bitmeden Ankara'dan Sivas'ı hızlı trenle bağlamış olacağız. Sivas'tan trene binen bir vatandaşımız İstanbul Halkalı'ya kadar hızlı trenle gitmiş olacak. Yine Ankara ve Eskişehir güzergahlarından kullanabilecekler" diye konuştu.

"Adana-Mersin-Gaziantep'te alt yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah üst yapı ihalesini Temmuz ayında tamamlayacağız"

Türkiye'nin demir yolunda büyük bir atılım içerisinde olduğunu söyleyen ve devam eden projelerden bahseden Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah yıl içerisinde Konya-Karaman'ı da bitirmeye çalışıyoruz. O hattı da açacağız. Karaman - Ereğli arasında çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-İzmir devam ediyor. Adana-Mersin-Gaziantep'te alt yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah üst yapı ihalesini Temmuz ayında tamamlayacağız. Yine Bursa-Bilecik Osmaneli ilçesini Ankara - İstanbul hattına bağlayarak onu da Temmuz ayı içerisinde ihalesini yaparak, 2023 yılına 5 bin 500 kilometre hızlı tren hattıyla girmeyi planlıyoruz. Bunlar devasa yatırımlar, ülkemize değer katacak değerli yatırımlar. Hem uzun boyutlu hem de mali külfeti olan işler, ama demir yolunda bizim 18 yıldır yaptığımız bu mücadelenin, çalışmanın meyvelerini inşallah 2023'te göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Samsun-Sivas hattı Haziran ayı içerisinde açılıyor"

1930 yılında yapılan ve demir yollarındaki en büyük yatırımlardan bir tanesi olan Samsun-Sivas arasındaki demir yolu hattının modernizasyon işlemlerinin tamamlandığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak hattın Haziran ayı içerisinde açılacağını belirtti.

"Havalimanlarına 'Uçulabilirlik Sertifikası' vermeye devam ediyoruz"

Korona virüs ile mücadele kapsamında karada, denizde ve havada tüm tedbirleri alarak normalleşmenin önünü açmaya çalıştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, geçtiğimiz hafta havalimanlarının faaliyete geçtiğini ve havalimanlarına verilen "Uçulabilirlik Sertifikası"nın verilmeye devam ettiğini aktararak, vatandaşların gönül rahatlığıyla hava yolu ve demir yolunu kullanabileceğini vurguladı.

"Bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşlar başladı

Yurt dışı uçuşların bugün itibariyle 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) başladığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah peyderpey olarak uçuşlarımız tamamlanacak. Bu konuda yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor şu anda, bütün taleplerimizi yaptık. Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarımızla el birliğiyle çalışıyoruz. Bu süreci de en kısa zamanda atlatıp, normal hayatımıza dönmenin çabası içindeyiz" ifadelerini aktardı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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