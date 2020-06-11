Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibarıyla 3 ülkeye uçuşlar başlıyor
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Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibarıyla 3 ülkeye uçuşlar başlıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla 3 ülke ile uçuşlar başlıyor.

Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibarıyla 3 ülkeye uçuşlar başlıyor
11.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:52

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla 3 ülke ile uçuşlar başlıyor. Ayın 11'i itibarıyla peyderpey uçuşlarımız bütün dünya ile birlikte tamamlanacak. Bu konuda büyük bir diplomasi trafiği yaşanıyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Kırıkkale Delici ilçesi Çelikli Beldesi'nden geçen hat üzerindeki şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, şantiyede çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Burada çok yoğun ve özverili bir çalışma var. Malum, mart ayından itibaren ülkemizde ve dünyada koronavirüs süreci başladı. Bu salgın sürecinde bile şantiyelerimizde bütün tedbirlerimizi aldık ve çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde devam ettirdik. Kapanan hiçbir şantiyemiz olmadı. Binlerce şantiyelerimizde bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber büyük ve özverili şekilde vatanımıza ve milletimize hizmet etme noktasında yoğun bir çalışma var" dedi.

'BU YIL ANKARA'DAN SİVAS'A HIZLI TRENİ BAĞLAYACAĞIZ'Türkiye'de devam eden önemli projelerinden birinin Ankara-Sivas YHT projesi olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah bu yıl içerisinde, bu yıl bitmeden Ankara'dan Sivas'a hızlı treni bağlamış olacağız. Yani Sivas'tan binen bir vatandaşımız İstanbul Halkalı'ya kadar hızlı trenle gitmiş olacak. Ülkemiz şu anda demiryolunda büyük bir atılım içerisinde. Devam eden projelerimiz, çalışan hızlı tren hatlarımız var. İnşallah yıl içerisinde Konya-Karaman'ı da bitirmeye çalışıyoruz, onu da açacağız. Karaman-Ereğli arasında çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-İzmir devam ediyor. Yine Adana-Mersin-Gaziantep altyapı çalışmaları devam ediyor. Üst yapı ihalesini Temmuz ayında tamamlayacağız. Yine Bursa-Bilecik-Osmaneli ilçesini Ankara-İstanbul hattına bağlayarak onu da temmuz ayı içerisinde planlarımızı yaptık. İhalesini yaparak inşallah 2023 yılına 5 bin 500 kilometrelik bir hızlı tren hattıyla girmeyi planlıyoruz. Bunlar devasa yatırımlar, ülkemize değer katacak çok değerli yatırımlar" diye konuştu.Demiryolu yatırımlarının en önemlilerinden biri olan Samsun-Sivas arasındaki demiryolu hattını bu ay içerisinde açmayı planladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "1930 yılında yaptığımız hattımızın tamamen hatlarını yeniledik, modernize ettik. Yani demiryolu tarihinde çok önemli bir hat burası. İnşallah onu da bu ay içerisinde hizmete alıp Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlamış olacağız" ifadesini kullandı.  '3 ÜLKEYE UÇUŞLAR BAŞLIYOR'Yurt dışı uçuşlara ilişkin önemli gelişmelerin olduğunu ifade en Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bugün itibarıyla 3 ülkeyle uçuşlar başlıyor. Ayın 11'i itibarıyla peyderpey uçuşlarımız bütün dünyayla birlikte tamamlanacak. Bu konuda büyük bir diplomasi trafiği yaşanıyor şu anda. Bütün taleplerimizi yaptık. Bu süreci inşallah en kısa sürede atlatıp geçmişteki normal hayatımıza sağlıklı bir şekilde geri dönmenin çabası içerisindeyiz. Yine şantiyelerimizde yoğun bir çalışma var. Bütün şantiyelerde salgına karşı güvenlik tedbirlerimizi aldık. Arkadaşlarımız da özverili bir şekilde çalışıyorlar. Bugün itibarıyla 3 ülkeye uçuşlar başladı; ama biz bütün ülkelerle yazışmalarımızı yaptık. Yazışmaların peşinden diplomasi görüşmelerimizde sürekli devam ediyor. Risk durumuna göre peyderpey onların tarihlerini belirledik, takiplerini de yapıyoruz. İnşallah kısa sürede bu süreci de tamamlayıp normal hayata en kısa sürede ulaşacağımızı tahmin ediyorum."

Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu'nun açıkladığı uçuşların başladığı 3 ülkenin İngiltere, Hollanda ve Almanya olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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