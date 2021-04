Bakan Karaismailoğlu: "Bu hatta saatte 70 bin yolcu güvenli ve huzurlu şekilde seyahat edecek"

Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu hattımız, İstanbul'un şehirler ve milletlerarası hava ulaşım terminallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy Kartal Pendik Hattı metro hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz şekilde sağlayacaktır. 7.4 kilometre uzunluğunda olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde, 70 bin yolcu rahat, huzurlu, güvenli ve ekonomik olarak seyahat edecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldı. Karaismailoğlu'na Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti. Törende Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin rayına ilk kez kaynak işlemi yapıldı.

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi Türkiye 19 yıldır gelişmekte olan bir ülke olmaktan gelişmiş bir ülke olmaya doğru kararlı bir şekilde yol alıyor. Gelişmiş ülke olmanın sırrı ise sarsılmaz bir bağımsız ekonomik güç olmakta yatıyor. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı projelerimizle Türkiye ekonomisinin büyümesini destekliyor ve her sektörün gelişimini sağlayacak bölgesel ve yerel bir lojistik altyapı kuruyoruz. Artık yük, insan ve data ulaştırmada geleceği yakalayacak bu altyapıyı ülkemizin her noktasında eksiksiz bir şekilde tamamlıyoruz. Hareketliliğini ülke içinde ve bölgemizde aramızda akıcı bir şekilde sağlanması için stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ulaşım master planı, lojistik ana planımız ve 2023 stratejik planımız doğrultusunda ülkemizi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak şehirlerimiz arasında erişilebilirliği arttıracak bir hareketlilik altyapısı oluşturduk. Bu süreçte demir yolları ve raylı sistemler hep odağımızın yanında yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uzun yıllar taş taş üzerine konmamış bu alanda 19 yıldır çok önemli işlere imza attık. Demir yolu atılımımızı bir üst seviyeye taşımak üzere demir yolu reformunu ilan ettik. Ülkemizi küresel düzeyde bir lojistik güç haline getirecek bu reform kapsamında Bakü Tiflis Kars demir yolu hattı gibi projelerimizle yeni ipek demir yolunun dünyanın tercih edilen bir ticari rotası haline getirdik.

"Avrupa ve Asya'yı Marmara ile bir kez daha birbirine bağlayarak orta koridorun hakimi olduk" diyen Karaismailoğlu, "Mevcut konvansiyonel hatlarımızın tamamını yeniledik. ve yüksek tren hızla hatlarımızı kapsama alanını genişleterek pek çok şehrimiz arasında seyahati hızlı konforlu güvenli ve çevreci duruma getirdik. Bütün bu çalışmaların çok önemli bir bileşeni de her geçen gün nüfusu ve ekonomik hareketi arttıran şehirlerimizdeki ulaşımdır. Bu nedenle bakanlık olarak bölgesel ve şehirlerarası hedeflerimiz kadar şehir içi raylı sistem ulaşımını yaygınlaştırma hedeflerimizi de her geçen gün yükseltiyoruz" diye konuştu.

"312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyon yolcu taşınıyor"

Karaismailoğlu, "Bakanlığımızca yapımı tamamlayarak işletmeye açılan toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşınmaktadır. Ülke genelinde yapımı devam eden raylı sistem hattımızın toplamı uzunluğu 147 kilometredir. Bugüne dek modern bir dünya kentinin ulaşım altyapısını kurmak üzere çıktığımız bu yolda İstanbul'a Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok önemli eserleri kazandırdık. Havalimanımızla şehrimizi dünyanın transit merkezi haline getirdik. Herkes bilgisin ki daha nice dev eserle nefes aldığımız sürece İstanbul'a hizmet edeceğiz. Laf değil iş üreteceğiz" dedi.

Bakan Karaismaioğlu, "İstanbul'a kazandırdığımız 80 kilometrelik kent içi raylı sisteme ek olarak devam ettiğimiz beş önemli metro hattının toplam uzunluğu da 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattının da uzunlukları 13 buçuk kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısı bakanlığımız tarafından yapılmış olacaktır. Bu projeleri hayata geçirirken çok önemli bir gayemiz de şehrin her noktasından havaalanlarımıza ulaşımı kolaylaştırmaktır. Bölgenin hava trafiğinin omuzlayan havaalanlarımızın İstanbul'un her noktasından raylı sistemle ulaşılabilir hale gelmesi tüm İstanbul trafiğini rahatlatacak ve İstanbulluların yaşam kalitesini arttıracaktır. Bu nedenle her iki havaalanına da şehir merkezine, metro konforuyla bağlayarak hızlı ve ekonomik bir alternatif sunmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

"Hattımızın tünel inşaatındaki kazıları tamamlandı"

İlk ray kaynağı yapılan Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattında da çalışmaların devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, "Bu hattımız, İstanbul'un Şehirler ve Milletlerarası hava ulaşım teminallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy Kartal Pendik Hattı metro hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz şekilde sağlayacaktır. 7.4 kilometre uzunluğunda olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde, 70 bin yolcu rahat, huzurlu, güvenli ve ekonomik olarak seyahat edecektir. Bugün itibariyle hattımızın tünel inşaatındaki kazıları tamamlandı. Projemizin tünel ve iç kaplama beton imalatlarıyla birlikte, istasyon betonarme ve ince işleri devam ediyor. Bunun yanında demir yolu işleri ve elektronik mekanik imalatları da başladı. Bugüne kadar hattımızda 15 bin 970 metre tünel kazısı yaptık. 90 bin metreküpün üzerinde de beton döktük. ve sıra geldi ilk ray kaynağının başlatmaya. Proje bedeli 2 milyar 369 milyon lira olan hattın inşai faaliyetlerinin ilerleme yüzde 91e ulaştı. Elektronik mekanik işlerde de ilerleme yüzde 20 mertebesindedir. Metromuzun tamamlanmasıyla birlikte 2021-2045 yılları arasında ekonomik kazançlarımızın toplamı 181 milyon 297 bin euro olarak tespit edilmiştir" dedi.

Karaismailoğlu, "İstanbul'un ihtiyaçları her geçen gün artıyor, İstanbul hizmet istiyor. Devlet aklı, ileri görüşlü ve planlı bir yaklaşımla İstanbul'u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak bizim için çok önemli. İstanbullular müsterih olsunlar, devletimiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tüm imkanlarıyla İstanbul'a dört elle sarılmıştır. İstanbullular için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerimi bitirirken projemizin hayata geçirilmesinde emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pendik, Tavşantepe, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızın şimdiden İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı