Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yapılan skala çalışması ve iyileştirmelerle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, BTK toplantı salonunda gerçekleştirilen BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 2'nci Ek Protokol İmza Töreni'nde konuştu. Karaismailoğlu, bu protokolle, BTK bünyesinde hizmet veren işçilerin ücret ve sosyal haklarının iyileştirileceğini belirterek, "Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki; dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik" diye konuştu.

"2020'de yüzde 16 olan bilişim sektörünün büyüme oranının, 2021'in ilk yarısında yüzde 19'a ulaşmasıyla büyük bir başarıya imza atılmıştır. Fiber hat uzunluğumuz, 445 bin kilometreyi aştı. 20 bin olan genişbant abone sayısı 86 milyona ulaştı. Abone yoğunluğumuz sabitte yüzde 21, mobilde yüzde 82'dir. Mobil abone sayısı 85 milyona ulaştı ve abonelerin yüzde 93'ü 4.5G hizmetini kullanmaya başladı. 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,3 kuruşa geriledi. İnternet kullanım miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda sabitte yüzde 39 ve mobilde yüzde 31 artış gösterdi. Bilişim alanındaki hedefimiz de çok net; teknolojik gelişmeleri takip eden değil, yön veren ülke olmak istiyoruz. Özellikle 5G teknolojileri ile birlikte sektördeki yerli ve millilik oranlarımızı çok daha yukarıya çıkaracağız."