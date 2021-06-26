Bakan Karaismailoğlu: "Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün...
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Bakan Karaismailoğlu: "Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün...

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Politika

Bakan Karaismailoğlu: "Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımızın liderliğini atıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türkiye Denizciler Sendikası'na ziyaret...

Bakan Karaismailoğlu: "Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımızın liderliğini atıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türkiye Denizciler Sendikası'na ziyaret

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 25 Haziran Dünya Denizciler Gününde Türkiye Denizciler Sendikasını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu burada basına yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak, olan dünyada küresel bir güç haline geleceğimiz, bölgesinde lider dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi olan Kanal İstanbul'un yarın da ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımızın liderliğini atıyoruz. Dünyadaki lojistik hareketlere büyük yön verecek, İstanbul Boğazı'ndaki trafik yükünü ve kaza riskini ortadan kaldıracak Kanal İstanbul'la ilgili de önemli çalışmalara yarın başlamış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü sebebiyle Üsküdar'da bulunan Türkiye Denizciler Sendikasını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Karaismailoğlu ile Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete, denizcilik sektörüyle ve sektör çalışanlarıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde Bakan Karaismailoğlu ile İrfan Mete, basına açıklamalarda bulundu.

"Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımızın liderliğini atıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada, "Bugün Dünya Denizciler Günü. Dünya Denizciler Günü'nde Denizciler Sendikası'ndayız. Sektörümüzü ilgilendiren çok önemli konularımız var. Tabii sektörün büyümesi çalışanlarımızın, gemi adamlarımızın sayesinde olacaktır. İnşallah Sayın başkanımızla birlikte bugün onları istişare edeceğiz. Tabii hem ülkemizde hem dünyada denizcilik yönünde, deniz yollarında mavi vatanımızda çok önemli gelişmeler var. Bugün onların değerlendirmesinde bulunacağız. Hem sektörün geleceğine yönelik, hem çalışanlarımızın çalışma koşullarına onların eğitimleriyle geleceğiyle ilgili de çok önemli görüşmeler yapacağız. Dünyada ve ülkemizde denizcilik adına çok büyük gelişmeler oluyor. Yine önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak olan dünyada küresel bir güç haline geleceğimiz, bölgesinde lider dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi olan Kanal İstanbul'un yarın da İnşallah ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımızın liderliğini atıyoruz. Dünyadaki lojistik hareketlere büyük yön verecek, İstanbul Boğazı'ndaki trafik yükünü ve kaza riskini ortadan kaldıracak Kanal İstanbul'la ilgili de önemli çalışmalara yarın başlamış olacağız. ve başta söylediğim gibi bütün denizcilerin Dünya Denizciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete ise, "Bu anlamlı günde Bakanımızın bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Gemicilerle ilgili sorunlarımızı Bakanımıza ileteceğiz. Kanal İstanbul'un da yarın açılmasının, hem İstanbul'umuza hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: 'Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün...
Bakan Karaismailoğlu: 'Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün...
Bakan Karaismailoğlu: 'Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün...
Bakan Karaismailoğlu: 'Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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Bakan Karaismailoğlu: "Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün... - Haberler
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