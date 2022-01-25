Bakan Karaismailoğlu: "Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine...
AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Güncel
Bakan Karaismailoğlu: "Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine izin vereceğiz"
Bakan Karaismailoğlu: "Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine izin vereceğiz"
AA / Uğur Aslanhan - Son Dakika Haberleri