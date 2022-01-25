Bakan Karaismailoğlu: "Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine... - Haberler
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Bakan Karaismailoğlu: "Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine...

Bakan Karaismailoğlu:
AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Güncel

Bakan Karaismailoğlu: "Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine izin vereceğiz"

Bakan Karaismailoğlu: "Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine izin vereceğiz"

AA / Uğur Aslanhan - Son Dakika Haberleri

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet, Güncel, Haber

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