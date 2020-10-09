Bakan Karaismailoğlu: Biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayan daha da artıyor (3)
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Bakan Karaismailoğlu: Biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayan daha da artıyor (3)

09.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:00
Bakan Karaismailoğlu: Biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayan daha da artıyor (3)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÇOK BÜYÜK İŞLERE HEP BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Midyat İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÇOK BÜYÜK İŞLERE HEP BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Midyat İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Bugün Mardin'deki ziyaretinin olumlu bir havada geçtiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Mardin'in geleceği konusunda önemli kararlar vereceğiz. İnşallah bunların meyvelerini de en kısa sürede toplayacağız. Bugün burada ödevlerimizi, notlarımızı aldık. Çalışıp bunları sizlere hizmet olarak sunulacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Nasıl, dünyanın örnek aldığı projeleri yapıyorsak, Mardinlilerin ihtiyaçları bizim için çok kolay hal edilecek işlerdir. Sayın Cumhurbaşkanıımızın liderliğinde bir ekip olarak inşallah vatanımıza milletimize en iyi duygularla hizmet edip, onların gönüllerini alıp nice yıllarca çok büyük işlere hep beraber imza atacağız. buradaki başarı hepimizin başarısıdır. Nasıl, Cumhurbaşkanımızın canla başla çalışıyorsa biz de ondan daha fazla çalışarak, onun gösterdiği doğrultuda milletimizin duasını alacağız. Bizim için yorgunluk diye bir şey yok, bizim en büyük sevincimiz yaptığımızı hizmetlerden vatandaşımızın duyacağı mutluluktur, daha ötesi yoktur. Çok büyük işlere hep birlikte imza atacağız. Mardin'de bugün çok dolu bir program yaptık. İnşallah bunları hizmete döndüreceğiz" dedi.


Bakan Karaismailoğlu: Biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayan daha da artıyor (3)
Bakan Karaismailoğlu: Biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayan daha da artıyor (3)
Bakan Karaismailoğlu: Biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayan daha da artıyor (3)
Bakan Karaismailoğlu: Biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayan daha da artıyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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