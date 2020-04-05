Bakan Karaismailoğlu: "Bitirmesi gerekenler bitirmedi bu yolu. Bakanlık olarak hızlı bir şekilde... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarının yapımına ilişkin açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarının yapımına ilişkin açıklama yaptı. Kaynak: AA