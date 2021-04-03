Bakan Karaismailoğlu : Bir yıl olmadan çalışmalarda neredeyse yüzde 50'lere ulaştık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metro hattımızı da biliyorsunuz devraldığımızda yüzde 5'ler seviyesindeydi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metro hattımızı da biliyorsunuz devraldığımızda yüzde 5'ler seviyesindeydi. Bir yıl olmadan çalışmalarda neredeyse yüzde 50'lere ulaştık. Orada da yıl sonunda hastaneye ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak" dedi.

Bakan Karaismaioğlu, Kirazlı-Bakırköy Metro Hattının ise 2022 sonunda açılacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti. Bakan Adil Karaismailoğlu, ziyareti sonrasında kısa bir açıklama yaptı. Sabiha Gökçen bağlantı metrosunun ray kaynağını yaptıklarına dikkat çekenKaraismailoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıl veya yıl sonuna belki de kalmadan burayı hizmete açacağız. Önemli bir işti, 7 kilometrelik Kadıköy-Kartal-Pendik metro hatının Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlantısı. Sadece Sabiha Gökçen Havalimanı değil, arada 4 tane istasyon var, oradaki mahallelerin hepsini de İstanbul'daki merkezlere bağlıyoruz. İstanbul gözbebeğimiz, İstanbul'un yaşam kalitesini yükseltecek çok projemiz var, 91 kilometre devam edene metro hattımız var. Onları da bir bir önümüzdeki günlerde hizmete alacağız. Bir taraftan devam ediyoruz, yeni iki tane metro raylı sistem hattı çalışmalarımızı inşallah yakın zamanda başlayacağız. Çamlıca-Ferah Mahallesi-Altunizde Metro Hattı ve bizim eski Kazlıçeşme-Sirkeci arasındaki banliyö hattının, Kazlıçeşme-Sirkeci arasında inşallah bir şehircilik projesiyle birlikte düşük kapasiteli bir toplu taşıma araçlarıyla birlikte, özel araçlarla birlikte Fatihlilerin, İstanbulluların hizmetine kazandıracağız" dedi.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİ METRO HATTI YIL SONUNDA AÇILACAKKaraismailoğlu, "İşlerimizi takip ediyoruz, bugünde Pendik Belediye Başkanımızı ziyaret ettik, onlarla istişarelerde bulunduk. Pendik için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapılacak işlerin istişaresinde bulunduk" dedi. Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Metro Hattının bu sene içinde açılmasının planlandığını belirterek, "Aynı şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Metro Hattımızı da biliyorsunuz devraldığımızda yüzde 5'ler seviyesindeydi. Bir yıl olmadan çalışmalarda neredeyse yüzde 50'lere ulaştık. Orada da yıl sonunda hastaneye ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, Kirazlı-Bakırköy Metro Hattının açılışı konusunda ise, "2022 yıl sonu olarak tahmin ediyoruz çünkü orada yoğun bir çalışma var. Şehir merkezinden geçiyor, alttaki tünellerde farklı mühendislik metotlar uyguladık. Ama işi çözdük, şimdi rayında ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı