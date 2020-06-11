Bakan Karaismailoğlu: "Binlerce şantiyemizde çalışmalarımız hızla devam ediyor"
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Bakan Karaismailoğlu: "Binlerce şantiyemizde çalışmalarımız hızla devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin önemli işlere imza attığını ve bu süreçte binlerce şantiyede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu:
11.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin önemli işlere imza attığını ve bu süreçte binlerce şantiyede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Çeşitli programlar kapsamında Kırıkkale'ye gelen Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Nuh Dağdelen ve partililerle görüşen Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kırıkkale'deki projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu ve faydalı bir gün geçirdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, devam eden projelerin bitirilmesi için gerekli talimatın verildiğini ve çalışmaların takipçisi olacaklarını ifade etti.

"Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ülkemizde devam eden en önemli projelerden biri." diyen Bakan Karaismailoğlu, bu yıl içerisinde projenin tamamlanmasıyla yolcu taşınmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Hattın tüm kesimlerinde özverili ve yoğun bir şekilde çalışıldığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kısa sürede Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı hızlı trenle tanıştıracağız. Ülkemizin her noktasında çok değerli ve büyük projelerimiz var. Malumunuz yaklaşık 3 aydır yeni tip koronavirüs süreci yaşıyoruz. Bu süreçte hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Binlerce şantiyemizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bütün dünya salgınla savaş yaparken biz hem salgınla savaşıyorduk diğer taraftan ise işlerimizi devam ettiriyorduk. Dünyanın hiçbir yerinde böyle özverili bir çalışma yoktur. O yüzden vatanımızla, milletimizle, Cumhurbaşkanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Biz onların kıymetini bilerek, gücümüze güç katarak çalışmalarımıza özenle devam ediyoruz."

"Demir yolunda devam eden çok önemli projelerimiz var"

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının bitimiyle bir yolcunun YHT ile İstanbul'a kadar gidebileceğini hatırlattı.

Bu hizmetlerin son 18 yılda hükümetin ulaşıma ve demir yoluna verdiği değerin bir parçası olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Demir yolunda devam eden çok önemli projelerimiz var. İnşallah yıl sonuna kadar Konya-Karaman'ı açacağız. Mersin-Adana-Gaziantep hattının üstyapı ihalelerine devam ediyoruz. Ankara-İzmir hattında çalışmalar devam ediyor. Plan çerçevesinde hava yolu, kara yolu ve demir yolu hatlarında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ayrıca hava yolunda da normalleşme dönemini başarılı bir şekilde atlatmak için çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Ulaşımda hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkati çeken Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde işlerin yoluna konulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Program sonunda Bakan Karaismailoğlu, partililerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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