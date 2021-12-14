ANKARA (DHA) - Bakan Karaismailoğlu: Başkentlilere daha temiz Mogan Gölü bırakacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunları temizleme çalışmalarına devam ettiklerini belirtip, "Çalışmalarımızı 9 Haziran 2022'de tamamlayarak başkentlilerimize çok daha temiz, kokusuz ve canlı bir Mogan Gölü bırakacağız. Göldeki metan gazı patlamaları ile birlikte koku ve balık ölümlerinin önüne geçeceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü'nde incelemede bulunarak, 'Dip Çamuru Temizleme Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi. Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzaladıkları protokolle Mogan Gölü'nde kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunları temizleme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Projenin ikinci etap çalışmalarının önemli bir bölümünü geride bıraktık. Çabalarımız sayesinde çamur taramasında yüzde 91'lik ilerleme kaydettik. Aynı şekilde toplanan çamurların sudan arındırılması da yüzde 88 oranında gerçekleşti" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarının ardından basın mensupları ile tekneye binerek, Mogan Gölü'nde yapılan çalışmaları inceledi.