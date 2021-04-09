Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (4)
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Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (4)

Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (4)

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTUUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya programı kapsamında Antalya Bilim Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya programı kapsamında Antalya Bilim Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Bakan Karaismailoğlu, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.


Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (4)
Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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