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Şehir Hastanesi, Başakşehir

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ne gelerek yol yapım çalışmalarını...

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ne gelerek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarına ilişkin olarak, "Yolların şimdiye kadar bitmesi gerekiyordu ama bitirmesi gerekenler...

05.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:12
Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ne gelerek yol yapım çalışmalarını...

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ne gelerek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarına ilişkin olarak, "Yolların şimdiye kadar bitmesi gerekiyordu ama bitirmesi gerekenler maalesef bitirmedi. Kara Yolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanına alarak yolların yapımına başladık. İnşallah 20 Mayıs'a kadar hastanenin bütün yollarının erişimini sağlamış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ne gelerek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan bakan Karaismailoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bütün dünyanın korona virüs ile mücadele ettiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde de mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanları bütün özveriyle bunun için çalışıyorlar, vatandaşımız yanında yer alıyorlar. Tabii en çok ihtiyaç duyulan yerlerden birisi sağık tesisleri. Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip 2 bin 700 yataklı devasa bir kompleks. Bu mücadelede faydalanabileceğimiz tesislerden bir tanesi. Sağlık Bakanlığımız bunun bitirilmesi için hızla şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hastanenin yolları konusunda geç kalındığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Yolların şimdiye kadar bitmesi gerekiyordu ama bitirmesi gerekenler maalesef bitirmedi yolları. Bu hafta başından itibaren bakanlığımız Kara Yolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanına alarak yolların yapımına başladık. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan olarak ilk kesiminin açılışını ilan etti. İnşallah 20 Nisan olarak acil kısmı açılacak, oraya erişimle ilgili bir sıkıntı olmayacak. Hastanenin tamamı 20 Mayıs'ta açıldığında yolları ile birlikte hizmet vermeye başlayacak. Karayoları Genel Müdürlüğü olarak bütün ekiplerimizle arazideyiz. İnşallah 20 Mayıs'a kadar hastanenin bütün yollarının erişimini sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, hastaneye gelecek metro ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Yolların sorumluluğu belliydi yapmadılar. Yolları bakanlık olarak yapıyoruz. Metronun sorumluluğu kimde olduğu ortada. Zaten İBB tarafından inşaatı başlamış bir metro. Şu anda yüzde 10'luk kesime kadar imalat tamamlanmış, şantiyeleri açık durumda. Sorumlu olan kişilerin sorumluluğu yerine getirmeleri, sorumluluk almaları gerekiyor. Maalesef böyle büyük bir kompleks, tabii ki metrosu ile birlikte keşke açılsaydı. Ama İBB 'de sorumluların bu görevlerini yapmaları gerekiyor. Onların görevlerini yapmalarını bekliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ne gelerek yol yapım çalışmalarını...

Kaynak: İHA

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Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ne gelerek yol yapım çalışmalarını...
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