BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BAŞAKŞEHİR-ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ-KAYAŞEHİR METRO HATTINI YIL SONUNDA AÇMAYI PLANLIYORUZ-1
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BAŞAKŞEHİR-ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ-KAYAŞEHİR METRO HATTINI YIL SONUNDA AÇMAYI PLANLIYORUZ-1

01.02.2021 11:04 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:09
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BAŞAKŞEHİR-ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ-KAYAŞEHİR METRO HATTINI YIL SONUNDA AÇMAYI PLANLIYORUZ-1

Kamera: Feridun AÇIKGÖZ / İstanbul DHA ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kamera: Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul DHA ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu daha sonra çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, "Allah'ın izniyle Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kayaşehir İstasyonu'nda yapımı yine bakanlığımızca devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegre olacak ve bölgenin havalimanına metro ile ulaşımı sağlanacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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