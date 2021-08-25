Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgelerinde inceleme yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgelerinde inceleme yaptı.

Selden en çok zarar gören Zafer köyünde sohbet ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Karaismailoğlu, temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylık diledi.

Karaismailoğlu, Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde sele kapılarak hayatını kaybeden 85 yaşındaki Arife Ünal'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Ünal'ın oğlu Abdurrahman ve gelini Sultan Ünal'a başsağlığı dileklerini ileten Karaismailoğlu, bir süre aileyle görüştü.

Yenihan mevkisinde çöken ve onarılarak trafiğe açılan yolda incelemede bulunan Karaismailoğlu, yine selde çökmesinin ardından kısa sürede yapımı tamamlanan Bahçecik köprülerini inceledi, burada selden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bartın-Karabük karayolu Bahçecik mevkisinde gurbetçi bir vatandaş, Kaaraismailoğlu'na, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Allah sizlerden razı olsun, başımızdan eksik etmesin." dedi.

Bakan Karaismailoğlu'na, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ile diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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