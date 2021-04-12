BAKAN KARAİSMAİLOĞLU; BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-KİRAZLI METRO HATTINI 2022 SONUNDA AÇMAYI PLANLIYORUZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını söyledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, "8,4 kilometrelik Bakırköy Sahil -Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metromuz büyük bir ihtiyacı giderecek. Tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine ulaşacak. Projemiz, Bakırköy Sahilden başlamak üzere; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olmak üzere, 7 adet istasyona sahip olacaktır. İstasyonlarımızın çevresinde meydanlar oluşturarak, şehir planlaması açısından da önemli bir adım atmış olacağız. Bu meydanlar istasyonların oluşturacağı hareketlilik nedeniyle kısa sürede hem ticari hem de sosyal açıdan gelişen noktalara dönüşecekler. Hattımız yoğun yerleşim alanlarının altında zor bir bölgeden geçmektedir. Bugün itibariyle bütün sorunlar çözülmüş, çalışmalar hızla devam etmektedir" dedi.

"PROJEDE TOPLAM FİZİKİ İLERLEME YÜZDE 62"

Bakan Karaismailoğlu, "Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattımızın; Bakırköy İDO - İncirli istasyonları arası yaklaşık 3,1 km çift hat TBM tünel imalatlarını tamamladık. İncirli yapısının tamamlanması üzerine, TBM tünel imalatı İncirli İstasyonu'ndan Kirazlı'ya doğru yeniden başladı. İstasyonlarda kaba inşaat, tünellerde kalıcı iç kaplama işlerine devam ediyoruz. NATM ve acil çıkışlar için toplam 11 şaft açıldı. Yalnız acil çıkışlar için 3 şaft, TBM makinesinin çıkması için ise Kirazlı da bir şaft hazırlıkları devam ediyor. Metro inşaatımızın; tünel kazı çalışmalarının yüzde 66'sı, istasyon betonarme işlerinin yüzde 47'si ve ray serimi işlerinin yüzde 25'i tamamlanmıştır. Projede toplam fiziki ilerlememiz yüzde 62'dir. Projemizi 2022 yılı sonunda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bağcılar Kirazlı - Başakşehir Hattının doğrudan Bakırköy Sahil ile bağlantısının yapılmasını ve diğer toplu taşıma modları ile entegrasyonlarını sağlayacağız. Ayrıca, planlanan hatlarla birlikte; M3 Bağcılar Kirazlı - Olimpiyatköy - Başakşehir Metrokent- Kayaşehir Metro Hattı, Halkalı - Gebze Marmaray Metro Hattı, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1B Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı ve M9 İkitelli - Ataköy Metro Hattı birbirine bağlanacaktır."

"2021 YILI SONU KADIKÖY-MALTEPE-KARTAL-PENDİK SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINA BAĞLANMIŞ OLACAK"2021 yılı sonu itibariyle Kadıköy-Maltepe-Kartal-Pendik ilçelerinin kesintisiz şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlanmış olacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Raylı sistem projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız yapmış olacaktır. Yine iftiharla söylüyoruz ki, projelerimizin her biri halkımız için bir iş sahası ve istihdam olanağıdır. Bakırköy-Bahçelievler-Bağcılar Kirazlı metrosunda bin 500 kişi, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattımızda 5 bin kişi, Başakşehir- Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir - metro hattımızda 3 bin kişi, Halkalı-Başakşehir - Arnavutköy- İstanbul Havalimanı metro hattımızda 3 bin kişi, Sabiha Gökçen- Pendik Tavşantepe Metro inşaatımızda bin kişi olmak üzere toplam 13 bin 500'ü aşkın vatandaşımız sadece İstanbul'daki metro projelerimiz sayesinde iş sahibi olmuştur" ifadelerini kullandı.

"KANAL İSTANBUL DÜNYANIN LOJİSTİK VİZYON PROJESİDİR"Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nı yapmayın, 3. Köprüyü yapmayın, Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmayın, Avrasya Tüneli'ni yapmayın, hatta Boğaziçi Köprüsü'nün yeni ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yapmayın.' şeklinde dayatmaları unutmadık. O zaman onların dediklerine boyun eğseydik ne İstanbul Havalimanı ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu ne de Avrasya Tüneli olurdu. Bu projelere karşı çıkanlarla Kanal İstanbul'a da karşı çıkanlar hep aynı zihniyet. Muhtemel sorunlara karşı ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul dünyanın lojistik vizyon projesidir. Kanal İstanbul ile Türkiye; dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler, siyasi çekişmeleri değil, halka hizmeti esas alıyoruz. Çünkü biz halka hizmeti, 'Hakka hizmet' olarak görüyoruz" dedi.

"ÜLKEMİZİ DÜNYADA 8'İNCİ, AVRUPA'DA 6'NCI YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİSİ HALİNE GETİRDİK"Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de onlarca yıl demiryollarımıza çivi çakılmamıştı ve mevcut hatlarımız ihmal nedeniyle kullanılamaz bir hale gelmişti. Son 19 yılda, 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel demiryolu hattımızın tamamını yeniledik. Bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaptık. Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline getirdik. Şu anda, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Antalya, Samsun, Adana ve Gaziantep olmak üzere, ülke genelinde 12 ayrı şehirde toplam 811,4 kilometrelik kent içi raylı sistemimiz bulunmaktadır. Bu hatların 312 kilometresini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yaptık. Bugüne dek, İstanbul'a 80 kilometrenin üzerinde kent içi raylı kazandırdık. Çok yakında yapımına başlayacağımız, Üsküdar Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistemi ile Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesinin toplam uzunlukları da 13,5 kilometredir."

Görüntü dökümü ------ -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşması Bakan Adil Karaismailoğlu'nun metro hattını gezmesi

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı