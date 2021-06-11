Bakan Karaismailoğlu: Ayvalık'a modern balıkçı barınakları yapılacak (3)

'TÜRKİYE İÇİN 'HAYAL' DENİLEN PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ'Balıkesir'in Savaştepe ve Dursunbey ilçelerinde şantiyelerde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Geldiğimiz noktada; Türkiye için 'hayal' denilen projeleri bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İÇİN 'HAYAL' DENİLEN PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Balıkesir'in Savaştepe ve Dursunbey ilçelerinde şantiyelerde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Geldiğimiz noktada; Türkiye için 'hayal' denilen projeleri bir bir hayata geçiriyoruz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Balıkesir programımız kapsamında Balıkesir-Savaştepe Yolu'nun şantiyesindeyiz. Türkiye'yi dünya ile her ulaşım modunda bağlamaya; 'lojistik süper güç' olma amacıyla projelerimizi bir bir tamamlamaya devam ediyoruz. Balıkesir için ekonomisinde önemli yer tutan turizmi, üretimi, tarımı, ihracatı canlandırmak, yeni yatırımlara uygun ortam sağlamak ve bütünsel kalkınmayı mümkün kılmak için hizmetlerimizi var gücümüzle sürdürüyoruz. Türkiye'yi köhnemiş zihniyetten kurtarmak için 19 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışıyoruz. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ulaştırma ve haber leşme yatırımlarına 1 trilyon 96 milyar liranın üzerinde yatırım yaptığımızı özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu miktarın aslan payını, yaklaşık 676 milyar ve yüzde 62'lik oran ile karayolları almaktadır."

Programa katılan Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ise "Sayın Bakanımız, Savaştepe yolunu incelemek için buraya geldiler. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın bakanımız, yolun tamamlanması için gerekli desteklerin verileceğini müjdeledi. Savaştepe'ye yakışır bir ilçe yolumuz olacak" diye konuştu.

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu