Bakan Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli otoyolunu 2 yıl içinde hizmete açmayı hedefliyoruz"
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Bakan Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli otoyolunu 2 yıl içinde hizmete açmayı hedefliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Aydınımızın en önemli projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu ihalesini başarılı bir şekilde geçtiğimiz ay gerçekleştirdik.

Bakan Karaismailoğlu:
18.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Aydınımızın en önemli projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu ihalesini başarılı bir şekilde geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. Aydın-Denizli otoyolunu 2 yıl içinde hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a geldi. Aydın Valiliğini ziyaret eden Karaismailoğlu, Vali Hüseyin Aksoy ile görüştü. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyaret sonrasında AK Aydın İl Başkanlığına geçen Bakan Karaismailoğlu,düzenlediği basın toplantısı ile Aydın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Aydın'da bakanlığına bağlı en önemli yatırımların başında gelen Aydın-Denizli otoyolunu 2 yıl içinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinde birçok ülke maske temininde bile zorlanırken Türkiye'nin yatırımlarına devam ettiğini ve ülke olarak bu süreci başarı ile atlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Aydın bizim için çok değerli bir şehrimiz. Bakanlık olarak Aydın'da çok değerli projelerimiz devam ediyor. Aydınımızın en önemli projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu ihalesini başarılı bir şekilde geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. En iyi işi yapmak ve büyük firmaların bu iş talip olması için belli bir süreç geçmesi gerekiyordu. Çok değerli firmalar bu ihaleye büyük bir ilgi gösterdiler. Şuan ihale tamamlanmış durumda. En kısa zamanda ihale prosedürleri de tamamlayacağız. Bütün hedefimiz 2 yıl içerisinde bu yolu hizmete açmaktır. Aydınlı hemşerilerimize yakışan bu projenin biran önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bakanlık olarak elimiz yüklenici firmanın sırtında olacak. Aydınlılara hizmet edecek bu yol, İnşallah proje bittikten sonra Aydın'ın değerine değer katacak. Bütün projelerimizi biran önce Aydın'da hayata geçirmek için bugün buradayız. İnşallah en iyisine layık olan Aydınlı kardeşlerimizle birlikte sürekli beraber olacağız ve projeleri takip edeceğiz. Aydın'a yakışan projelerle birlikte her zaman birlikte olacağız" dedi.

Efeler'deki ziyaretlerinin ardından Selçuk-Ortaklar Yolu Şantiye ziyaretine giden Bakan Karaismailoğlu Aydın programına devam ediyor.

Bakan Karaismailoğlu'nu programlarında Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve çeşitli kurum müdürleri eşlik ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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