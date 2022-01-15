Bakan Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli otoyoluna başladık, hummalı bir çalışma var" - Haberler
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Bakan Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli otoyoluna başladık, hummalı bir çalışma var"

AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Aydın'da toplu açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AYDIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.

DENİZLİ (AA) - Aydın'da toplu açılış töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AYDIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: "En büyük projelerimizden bir tanesi Aydın - Denizli otoyoluna başladık hummalı bir çalışma var"

Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli otoyoluna başladık, hummalı bir çalışma var

Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli otoyoluna başladık, hummalı bir çalışma var

Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli otoyoluna başladık, hummalı bir çalışma var

AA / Servet Ülkü - Son Dakika Haberleri
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Aydın'da toplu açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AYDIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.

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