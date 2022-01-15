Bakan Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli otoyoluna başladık, hummalı bir çalışma var"
AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel
Aydın'da toplu açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AYDIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.
DENİZLİ (AA) - Aydın'da toplu açılış töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AYDIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.
Bakan Karaismailoğlu: "En büyük projelerimizden bir tanesi Aydın - Denizli otoyoluna başladık hummalı bir çalışma var"