Bakan Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli otoyoluna başladık, hummalı bir çalışma var"

Aydın'da toplu açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AYDIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.

DENİZLİ (AA) - Aydın'da toplu açılış töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AYDIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: "En büyük projelerimizden bir tanesi Aydın - Denizli otoyoluna başladık hummalı bir çalışma var"