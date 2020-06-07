Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesini 11 Haziran'da yapacağız
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Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesini 11 Haziran'da yapacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin iki turizm merkezi İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 154 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının ihalesine 11 Haziran'da çıkılacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesini 11 Haziran'da yapacağız
07.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:01

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin iki turizm merkezi İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 154 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının ihalesine 11 Haziran'da çıkılacağını bildirdi. Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, Aydın ve Denizli kent merkezlerini birbirine bağlamanın yanı sıra Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak. Bu sayede Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu karayolu ulaşımı sağlanmış olacak" dedi. 

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hizmete açık olan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun 163 kilometre uzunluğundaki ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle 11 Haziran'da ihaleye çıkılacağını bildirdi. Daha önce yapılan ihalenin iptal olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, söz konusu otoyolun hayata geçirilmesi için hazırlıkların yapılarak tekrar ihale sürecinin başladığını belirtti. 

'İZMİR-ANTALYA 3 SAATE DÜŞECEK'Bakan Karaismailoğlu, projenin 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda olduğunu, bölge için büyük öneme sahip Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihaleleri yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya arasındaki mevcut 580 kilometre devlet yolu ile 6-7 saat süren seyahatin, 440 kilometre otoyolla 3 saate ineceğini belirtti. Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, Aydın ve Denizli kent merkezlerini birbirine bağlamanın yanı sıra Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak. Bu sayede Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu karayolu ulaşımı sağlanmış olacak" dedi.'OTOYOLUN 3 YILDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR'Aydın-Denizli Otoyolu'nun mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak Dalama üzerinden Yenipazar'a ulaşacağını kaydeden Karaismailoğlu, Kuyucak ilçesine kadar ulaşan yolun Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam ederek Kocabaş mevkiinde sonlandığını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, otoyolun ihalenin sonuçlanmasının ardından 3 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığının da altını çizdi. Türkiye'nin Yap-İşlet-Devret modeli ile ulaşımdan sağlığa kadar bir çok alanda devasa  yatırımları hayata geçirdiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:  "Dünyanın imrenerek takip ettiği ulaştırma projelerimizin bazılarını kamu-özel sektör işbirliği ile yapım aşamasına alıyoruz. Biliyoruz ki Türkiye üreteceği, vatandaşın hizmetine sunacağı her bir eserle gücüne güç katıyor. Biz de Türkiye'nin başarılarının daha fazla artırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın koyduğu 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizi işte bu başarılarla 2023'e emin adımlarla ilerletebilmek için 'durmak yok yola devam' diyoruz."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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