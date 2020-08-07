Bakan Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli Otoyolu ülkemizi de ilgilendiriyor"
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Bakan Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli Otoyolu ülkemizi de ilgilendiriyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu:
07.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Dev cam horoz heykeli ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Bakan Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın ve Denizli'yi ilgilendirdiği kadar aslında ülkemizi de ilgilendiriyor. Çok önemli bir proje, 163 kilometrelik çok önemli bir aks. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bu yolu tamamlamak ve vatandaşımızın hizmetine alarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız inşallah. Biz bir ekibiz. Her zaman olduğu gibi bütün işlerin üstesinden gelip, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına yerleştirmek için canla başla hep birlikte çalışacağız" dedi.

Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan ilk olarak Bakan Karaismailoğlu'na Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Denizli Sancağı'nı gösterdi. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinden kısa süre sonra Denizli Sancağı ile birlikte Bayramyeri Meydanı'nda geldiğini, burada Denizlilere bir fetva verdiğini kaydeden Başkan Zolan, Denizli'nin 15 Temmuz 2016'da da aynı sancağın altında toplandığını anlattı. Denizli'de bakanlığın birçok güzel yatırımları olduğunu dile getiren Başkan Zolan, "Allah'ım yolunuzu açık etsin. İnşallah güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Otoyol müjdesi ile bizleri mutlu ettiniz. Allah'ım tamamlamayı nasip etsin inşallah. Denizli'de yapılan TOKİ inşaatlarında geçmiş görevinizde çok emeğiniz var, insanlarımız sayenizde ev sahibi oldu, o hususta da sizlere çok teşekkür ediyorum. Havaalanı ulaşımı noktasında da bizlere yol açtınız, birlikte güzel hizmetler etmeyi Allah'ım nasip etsin" diye konuştu.

"Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın ve Denizli'yi ilgilendirdiği kadar aslında ülkemizi de ilgilendiriyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, Denizli ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, misafirperverlikleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Bakan Karaismailoğlu, "Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın ve Denizli'yi ilgilendirdiği kadar aslında ülkemizi de ilgilendiriyor. Çok önemli bir proje, 163 kilometrelik çok önemli bir aks. Çok başarılı bir ihale oldu, kısa sürede biteceğine emin olduk, biz de rahatladık. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bu yolu tamamlamak ve vatandaşımızın hizmetine alarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız inşallah. Biz bir ekibiz. Her zaman olduğu gibi bütün işlerin üstesinden gelip, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına yerleştirmek için canla başla hep birlikte çalışacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu ziyaretin sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Denizli'nin simgesi olan dev cam horoz heykeli ile fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, ziyarete Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök ile beraberindekiler eşlik etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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