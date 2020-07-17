Bakan Karaismailoğlu, Aydın'a geliyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Aydın'a gelecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Aydın'a gelecek.

Yarın Aydın'a gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Aydın Valiliği'ni ziyaret edecek. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'la görüşecek olan Bakan Karaismailoğlu, valilik ziyareti sonrasında AK Parti Aydın İl Teşkilatı'nda partililer ile buluşacak. Selçuk-Ortaklar Yolu Şantiye ziyaretinin ardından Bakan Karaismailoğlu, öğleden sonra Aydın'dan ayrılacak. - AYDIN

Kaynak: İHA