Bakan Karaismailoğlu: "Ayancık'ta maalesef 2 vatandaşımız vefat etti"

SİNOP (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sinop Ayancık'ta maalesef 2 vatandaşımız vefat etti.

SİNOP (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sinop Ayancık'ta maalesef 2 vatandaşımız vefat etti. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Ayancık'ta yaşanan sel felaketine ilişki ilk resmi verileri paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Maalesef geçtiğimiz salı gecesi başlayan aşırı yağışlar sonrası Sinop, Kastamonu ve Bartın illerimiz sele maruz kalmıştır. Şu anda Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunmaktayız. Yağışların etkisiyle il merkezinde ve çevre köylerinde su baskınları meydana geldi. Sinop ilinde maalesef 2 vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayancık Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarımız da Sinop merkeze nakliyesini ve tahliyesini yaptık dün gece itibarıyla" diye konuştu.

"Bu çok ender görülen bir yağış miktarı"

Arama kurtarma çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ayancık Devlet Hastanesi'ni tekrar faaliyete almak içinde yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah yarın itibarıyla da faaliyete alma çabası içerisindeyiz. Tabii, geçtiğimiz salı günü itibarıyla biz Ayancık ilçesinde 24 saatte metrekareye 240 kilogram yağış oldu. 36 saatte de 300 kilograma ulaşan bir yağış oldu Ayancık'ta. Bu çok ender görülen bir yağış miktarı. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama kurtarma ve ekiplerimiz tarafından çalışmalar aralıksız yürütülmektedir. Yine Bozkurt ilçesinde de önemli bir afet oldu. Özellikle Ayancık ve Bozkurt ve bağlantılı köylerinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek üzere çok sayıda AFAD, UMKE, Jandarma ve STK arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir" şeklinde konuştu.

Bölgede afetin etkilerini ortadan kaldırmak üzere tüm kurumların koordine çalıştığına anlatan Adil Karaismailoğlu, "Yine bölgede afetin etkilerini ortadan kaldırmak için DSİ, Yapı İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası ve devletimizin bütün kurumları özellikle belediyeler başta Samsun Büyükşehir Belediyesi olmak üzere büyük bir çaba göstermektedir. Toplamda 17 helikopter, 1512 personel, 357 araç ve iş makinesi şu anda Ayancık, Türkeli ve çevre köylerinde şu anda faaliyet göstermekteler. Sinop ili Ayancık ilçesinde mahallelerinde köylerinde 398 afetzede dün gece helikopterlerle tahliyesi tamamlanmıştır. Enerji konusunda Ayancık merkezde şu an itibarıyla şehrin yüzde 70'ine elektrik verilmiş durumda. Bu gece itibarıyla da Ayancık'ın yüzde 80'ine, yarın da tamamına elektrik vermek üzere bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yıkılan, kapanan, hasar gören bütün yollarla ilgili hasar tespit işlemlerimiz tamamlanmıştır"

Ulaşım, içme suyu ve haberleşme konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi içinde çaba gösterildiğine değinen Bakan Karaismailoğlu, "Yine içme suyu bakımından Ayancık'ta da tabii çok büyük tahribat gördü mevcut şebeke suyu. Bu gece 22.00 itibarıyla da Ayancık merkezinde şebeke suyunu vermeye başlayacağız inşallah. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da yarın itibarıyla 28 ekiple hasar tespit çalışmaları yine Ayancık ve Türkeli'de devam edecek. İnşallah en kısa sürede bu hasar tespitlerini de bitireceğiz. Hem binalarda görülen hasarları hem de araçlarda görülen hasarlar konusunda da yoğun bir çalışma var. Yıkılan, kapanan, hasar gören bütün yollarla ilgili hasar tespit işlemlerimiz tamamlanmıştır. Karayolları, DSİ, İller Bankası, Yapı İşleri, belediyelerimizle birlikte bütün kurumlarımız sahada koordineli bir çalışma yürütmektedir. İnşallah karayolu ulaşımın sağlanmasıyla birlikte köylerdeki haberleşmedik sıkıntıları da ortadan kaldıracağız" sözlerine yer verdi.

Tüm yaralara merhem olunacağı ve ilçenin tekrar ayağa kaldırılacağını belirten Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Malumunuz ülkemiz bu afetlerle bu aralar çok sık yaşamaya başladı ama Allah bir daha bu afetleri ülkemize ve bizlere yaşatmasın. Ama afet olduğu durumlarda da biz hemen AFAD koordinasyonunda koordine olup bütün ülkemizin kurumları, belediyeleri, valilikler topyekün bir mücadeleye giriyoruz. Bugünde onun örneğini görüyoruz. Güçlü bir şekilde şehri ayağa kaldırmak için topyekun bir mücadele var. İnşallah bu afetin izlerini de kısa sürede ortadan kaldıracağız. İnşallah bu çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edip buradaki yaşamın sürekliliğini sağlayana kadar buradan ayrılmayacağız Bu işleri yoluna koyacağız." - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı