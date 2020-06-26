Bakan Karaismailoğlu, Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü törenine katıldı Açıklaması
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Bakan Karaismailoğlu, Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü törenine katıldı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yer alması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Ülkemizin her noktasında çok gelişmiş teknolojiler kullanılarak devam eden yatırımlarımız var." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü törenine katıldı Açıklaması
26.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yer alması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Ülkemizin her noktasında çok gelişmiş teknolojiler kullanılarak devam eden yatırımlarımız var." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünde burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin her noktasında hummalı bir çalışma bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer alması için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin her noktasında çok gelişmiş teknolojiler kullanılarak devam eden yatırımlarımız var. Milletimizin hizmetindeyiz, onların yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları yapmak için hükümetimiz ve sayın Cumhurbaşkanımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Tokat'ın misafirperverliğinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, daha güzel günlerde ve daha güzel yatırımlarla buluşmak dileğinde bulundu.

Karaismailoğlu, tören öncesinde Mevlevihane ve Demokrasi Müzesi'ni de ziyaret etti.

Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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