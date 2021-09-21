Bakan Karaismailoğlu: 'Asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kedi yolunda yürüyerek, Asya'dan Avrupa kıtasına geçeceği program öncesinde, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki'deki şantiye alanına helikopterle geldi. Şekerkaya mevkindeki şantiye alanında köprü yetkililerinden basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda brifing alan Bakan Karaismailoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ve daire müdürleri eşlik etti.