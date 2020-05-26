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Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT şantiyesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bu yıl hizmete sunulması için gece gündüz çalışıldığını belirterek, "Amacımız vatandaşımıza hizmet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT şantiyesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
26.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bu yıl hizmete sunulması için gece gündüz çalışıldığını belirterek, "Amacımız vatandaşımıza hizmet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı Elmadağ Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

İşçilerle bayramlaşan Karaismailoğlu, proje tamamlandığında iki şehir arasındaki 393 kilometrelik mesafenin 12 saat yerine 2 saatte alınacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, ulaşım altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü bine yakın şantiyede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Bilim Kurulunun tavsiyelerine tam anlamıyla uyulduğunu aktardı.

Şantiyelerde, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığına işaret eden Karaismailoğlu, yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Toplam 8 istasyon hizmet verecek"

Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla işletme hızı saatte 250 kilometre olmak üzere Ankara-Sivas güzergahında elektrikli ve sinyalli olarak YHT işletmesi yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara-Sivas YHT Projesi, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri, Kayaş-Yerköy arası 151 kilometre ve Yerköy-Sivas arası da 242 kilometre olmak üzere iki etap halinde ve toplam 393 km olarak inşa ediliyor. Güzergah boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplam 8 istasyon vatandaşa hizmet verecek."

Ankara-Sivas YHT hattında toplam uzunluğu 66,08 kilometre olan 49 tünelde 63,3 kilometre tünel kazısının ve 56,86 kilometrelik tünel kaplamasının tamamlandığını bildiren Karaismailoğlu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"YHT hattımızda toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 viyadüğün, ekibimizin özverili çalışmasıyla, toplamda 26,96 kilometrelik kısmı tamamlandı. İki adet viyadükte de sadece 252 metre imalatımız kaldı. Projede, altyapı işlerinin tamamlanma oranı yüzde 96,6, üstyapı ve elektromekanik işlerin tamamlanma oranı ise yüze 66 olarak gerçekleşti."

Bakan Karaismailoğlu, Kayaş-Yerköy-Sivas proje güzergahında ise halihazırda toplam 645 kilometre tek hat ray seriminin gerçekleştiğini ve üstyapı ve elektromekanik işlerin tamamlanma oranının da yüzde 66 olduğunu bildirdi.

Kayaş- Elmadağ kesiminde, toplam uzunluğu 9 bin 257 kilometre olan 13 tünel bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, toplamda 9 bin 168 metre tünel kazısının ve 6 bin 123 metre tünel kaplamasınının tamamlandığını kaydetti.

"Altyapı işlemlerinin tamamlanma oranı yüzde 90"

Karaismailoğlu, projede toplam uzunluğu 1933 metre olan 6 viyadük yapımının öngörüldüğünü, tüm viyadük imalatlarının tamamlandığını, altyapı işlerinin tamamlanma oranının da yüzde 90 olduğunu aktardı.

Projeyi bu yıl içinde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunabilmek için gece gündüz çalışıldığını ve hattı kesimler halinde işletmeye almayı hedeflediklerini belirten Karaismailoğlu, "Amacımız vatandaşımıza hizmet. Mesafeleri kısaltan, insanları sevdiklerine kavuşturan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz her projede gücümüz artacak. Milli güç olarak Türkiye, bu projelerle markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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