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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattında incelemede bulundu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Ankara- Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattında incelemelerde bulunarak, "Ülkemizin şu anda devam eden en önemli projelerinden bir tanesi Ankara-Sivas projesi. İnşallah bu yıl bitmeden Ankara'dan Sivas'a hızlı tren ile bağlanmış olacağız.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattında incelemede bulundu Açıklaması
11.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Ankara- Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattında incelemelerde bulunarak, "Ülkemizin şu anda devam eden en önemli projelerinden bir tanesi Ankara-Sivas projesi. İnşallah bu yıl bitmeden Ankara'dan Sivas'a hızlı tren ile bağlanmış olacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Osmangazi Mahallesinde bulunan yüksek hızlı tren şantiyesinde brifing aldı, ardından hattın geçtiği Delice ilçesi Çelikli beldesindeki çalışmaları inceledi.

Elektrifikasyon bakım otosunu da gezen Karaismailoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu anda Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının güzergahı üzerinde olduklarını söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında gerekli incelemelerde bulunmak ve çalışma arkadaşlarıyla istişare etmek üzere kente geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, burada özverili yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Mart ayından itibaren dünyada Kovid-19 süreci başladığını anımsatan Karaismailoğlu, bu salgın sürecinde şantiyelerde bütün tedbirleri aldıklarını ve çalışmaları çok ciddi bir şekilde devam ettirdiklerini, kapanan hiçbir şantiyeleri olmadığını aktardı.

Bütün çalışma arkadaşları ile özverili şekilde vatana, millete hizmet etme noktasında yoğun bir çalışma yürütüldüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizin şu anda devam eden en önemli projelerinden bir tanesi Ankara-Sivas projesi. İnşallah bu yıl bitmeden Ankara'dan Sivas'a hızlı tren ile bağlanmış olacağız. Yani Sivas'tan binen bir vatandaşımız İstanbul'a kadar hızlı tren ile gitmiş olacak. Yine Ankara, Eskişehir güzergahlarını da kullanmış olacaklar. Ülkemiz demir yolunda şu anda büyük bir atılım içerisinde. Devam eden projelerimiz, çalışan hızlı hatlarımız inşallah yıl içerisinde Konya-Karaman'ı da bitirmeye çalışacağız. Karaman-Ereğli arası çalışmalarımız, Ankara-İzmir çalışmalarımız devam ediyor. Yine Adana, Mersin, Gaziantep inşallah altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini temmuz ayında tamamlayacağız. Bursa-Bilecik Osmaneli ilçesini Ankara-İstanbul hattına bağlayıp temmuz ayı içerisinde planlamasını yaparak, inşallah 2023 yılına 5 bin 500 kilometrelik bir hızlı tren hattı ile girmeyi planlıyoruz."

"Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacağız"

Karaismailoğlu, bunların devasa, ülkeye değer katacak değerli yatırımlar olduğunu belirterek, "Bunlar uzun ve maliyet külfeti olan işler ama bizim 18 yıldır yaptığımız demir yolundaki mücadelenin inşallah 2023 yılında meyvelerini göreceğiz. İnşallah bu yıl içesinde Ankara-Sivas hattını da açmayı planlıyoruz. Bütün çalışmaları denetlemek için buradayız. İşler yolunda gidiyor. Samsun-Sivas arasındaki 1930 yılında yaptığımız demir yolu hattımızı tamamen yenileyip modernize ettik. Yani demir yolu tarihinde çok önemli bir hat burası. Bu ay içerisinde burayı hizmete alıp Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Samsun Limanı'nı Anadolu'ya bağlayacağız." diye konuştu.

Kovid-19 sürecinden sonra normalleşmeye adım adım yaklaştıklarını, normalleşme sürecini de en iyi şekilde atlatmak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, karada, havada, denizde bütün tedbirleri aldıklarını anlattı.

Havalimanlarını geçen hafta başında faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Karaismailoğlu, "Havaalanı sağlık sertifikasını bütün havalimanlarımıza veriyoruz. Onları da tamamladık. Yani vatandaşlarımız havalimanlarına girdiği andan itibaren uçuş noktasındaki varış yerine kadar kendini güvende hissedebilir. Hava yolumuzu rahatlıkla kullanabilirler. Tren ve hızlı tren hatlarımızda, garlarımızda tüm tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımız maske ve mesafe, hijyen kurallarını akıllarından çıkarmadan güvenli yolculuk yapabilecekler." dedi.

"Bugün itibariyle 3 ülkeyle uçuşlarımız başlıyor"

Bakan Karaismailoğlu, yurt dışı uçuşlarında da önemli gelişmeler yaşandığını aktararak, "Bugün itibariyle 3 ülkeyle uçuşlarımız başlıyor. İnşallah 11'i itibariyle peyderpey uçuşlarımız bütün dünyayla birlikte tamamlanacak. Bu konuda büyük bir diplomasi trafiği yaşıyoruz. Taleplerimizi yaptık. Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığımız el birliği ile çalışıyoruz. Bu süreci de en kısa sürede atlatıp geçmişteki hayatımıza sağlıklı bir şekilde dönmenin çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "15 Haziran itibariyle risksiz ülkelere uçuşların başlayacağı" ile ilgili açıklamasını hatırlatması üzerine Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle 3 ülke ile başladık ama bütün ülkelerle yazışmalarımızı yaptık. Diplomasi görüşmelerimiz de sürüyor. Peyderpey kademeli olarak bütün risk durumlarına göre, onların tarihlerini de belirledik, takiplerini de yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımız bugünlerde bunlarla uğraşıyor. İnşallah kısa sürede bu süreci de tamamlayıp normal hayata en kısa sürede ulaşacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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