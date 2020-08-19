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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde otoyolunu inceledi

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde otoyolunu inceledi Bakan Karaismailoğlu, helikopterle yol çalışmalarını incelemesinin ardından ana şantiye ve kontrol merkezini de ziyaret etti Karaismailoğlu: "Ankara;

19.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:54

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde otoyolunu inceledi

Bakan Karaismailoğlu, helikopterle yol çalışmalarını incelemesinin ardından ana şantiye ve kontrol merkezini de ziyaret etti

Karaismailoğlu: "Ankara; Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlanacak"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'den Mersin ve Şanlıurfa'ya kadar ulaşım ağını sağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda devam eden çalışmaları helikopterle havadan inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Bu otoyol ile Ankara; Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlanmış olacak. Tamamı bittiğinde ise Edirne'den yola çıkan vatandaşımız İstanbul üzerinden kesintisiz bir şekilde Mersin ve Şanlıurfa'ya gidecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu şantiyesinde ve otoyol hattında helikopterle incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na, Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti. Karaismailoğlu, hükümet olarak ulaştırma altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda yüksek hızlı demiryollarından havalimanlarına kadar tüm ulaşım altyapısının 18 yılda büyük değişim gösterdiğine dikkat çekti.

-Sözleşme Tarihinden Bir Yıl Önce Açılacak

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 105 kilometrelik Ankara - Acıkuyu Kavşağı Arası 1. Kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı - Gölcük Kavşağı arasındaki 3. Kesimini Ağustos'un sonunda hizmete açacaklarını belirterek, "Biz de bugün açılışa hazır hale gelen otoyolumuzun havadan son incelemesini yapmış olduk." dedi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1,2 milyar Avro yatırım tutarı ile yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, "275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki bu otoyol ile Ankara; Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlanmış olacak. Proje ile 12 adet kavşak, yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda 5 adet viyadük, 49 adet köprü ve 75 adet üstgeçidi tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

-Bakan Karaismailoğlu, proje ana şantiyesini ve kontrol merkezini ziyaret etti

Karaismailoğlu, projeyi havadan helikopter ile incelemesinin ardından ana şantiyesini ve kontrol merkezini de ziyaret etti. Yatırımda gelinen son durumu yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, "Biz de bugün açılışa hazır hale gelen otoyolumuzun havadan son incelemesini yapmış olduk. Projemizde gelinen son durumu da yerinde, ilgili bakan yardımcımız ve karayolları yetkililerimiz ile inceledik. Hem ana şantiyemizi hem de kontrol merkezimizi ziyaret ettik. Ağustos ayı sonunda iki kesimde açılışı yapmak üzere tüm hazırlıklarımız tamam" ifadelerini kullandı.

-Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine konforlu ulaşım

Söz konusu otoyolun açılması ile Edirne ile Şanlıurfa arasında kesintisiz karayolu bağlantısının sağlanmış olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu otoyol ile Türkiye'nin doğusunu batısına bağlamış olacağız. Edirne ve İstanbul, Ankara ve hatta Kırşehir Şanlıurfa'yla kesintisiz otoyol ile bağlanmış olacak. Ayrıca Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı konforlu hale getireceğiz" diye konuştu.

-Uluslararası Öneme Sahip Ulaşım Ağı Hizmet Verecek

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete girmesi ile Marmara, Karadeniz İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağını da hizmete sunmuş olacaklarını söyledi. Otoyolun, Türkiye'nin hem doğu-batı koridoru, hem de kuzey -güney koridoru için önemli olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Bu vesileyle bu projenin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadeleri ile tamamladı.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde otoyolunu inceledi

Kaynak: İHA

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