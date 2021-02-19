Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu
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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu

19.02.2021 10:56 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Kahramankazan Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Kahramankazan Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

"68 bin kilometrelik karayolu ağımız üzerinde 13 bin personel 12 bin tane aracımızla karla kışla mücadele yapıyoruz. 68 bin kilometrelik yol ağımız üzerinde önemli bir kesinti yok. Bütün yol ağımızı ulaşılabilir halde kılmak için, trafiğe açık bulundurmak için özverili karayolları genel müdürlüğü personelimiz 7-24 saat büyük ve özverili çalışma gerçekleştiriliyor"

"Ülkemizdeki çok önemli projeleri bir bir hayata geçirdik"

"Kızılcahamam tüneli'ni önümüzdeki günlerde C umhurbaşkanımızın katılımıyla çok görkemli bir törenle Ankaralıların hizmetine sunacağız"

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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