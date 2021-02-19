Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Kahramankazan Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

"68 bin kilometrelik karayolu ağımız üzerinde 13 bin personel 12 bin tane aracımızla karla kışla mücadele yapıyoruz. 68 bin kilometrelik yol ağımız üzerinde önemli bir kesinti yok. Bütün yol ağımızı ulaşılabilir halde kılmak için, trafiğe açık bulundurmak için özverili karayolları genel müdürlüğü personelimiz 7-24 saat büyük ve özverili çalışma gerçekleştiriliyor"

"Ülkemizdeki çok önemli projeleri bir bir hayata geçirdik"

"Kızılcahamam tüneli'ni önümüzdeki günlerde C umhurbaşkanımızın katılımıyla çok görkemli bir törenle Ankaralıların hizmetine sunacağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı