Bakan Karaismailoğlu: "(Ankara-İzmir YHT hattı) Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek"
20.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması UŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir YHT Hattı-Eşme TBM Töreni'ne katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması UŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir YHT Hattı-Eşme TBM Töreni'ne katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü