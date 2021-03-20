Bakan Karaismailoğlu: "(Ankara-İzmir YHT hattı) Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek"
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Bakan Karaismailoğlu: "(Ankara-İzmir YHT hattı) Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek"

20.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması UŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir YHT Hattı-Eşme TBM Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması UŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir YHT Hattı-Eşme TBM Töreni'ne katıldı. (1)

Bakan Karaismailoğlu: '(Ankara-İzmir YHT hattı) Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek'
Bakan Karaismailoğlu: '(Ankara-İzmir YHT hattı) Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek'
Bakan Karaismailoğlu: '(Ankara-İzmir YHT hattı) Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek'
Bakan Karaismailoğlu: '(Ankara-İzmir YHT hattı) Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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