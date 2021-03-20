Bakan Karaismailoğlu: "(Ankara-İzmir YHT hattı) Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması UŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir YHT Hattı-Eşme TBM Töreni'ne katıldı.