Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (4)

DEREBUCAK, KONYA (DHA) - 'AK PARTİ İLE TÜRKİYE'NİN NELERİ BAŞARDIĞINI İDRAK EDEMİYORLAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya'daki programında 'Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya' yolunun Beyşehir geçidinin 8,5 kilometrelik kısmının ulaşıma açılışının ardından Ak Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

Türkiye'nin dünyada örnek ülkeler arasına girdiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu "AK Parti'nin icraatları, hizmetleri çuvala sığmaz. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. Doğru sivil havacılık projeleri ile havayolunu halkın yolu yaptık. İnsanımızı yüksek hızlı tren ile tanıştırdık ve dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık. Yerli ve milli projelerimizle Türkiye'mizi dünyanın örnek ülkelerinden birine dönüştürdük. Saatte 160 kilometre hıza uygun prototip montajı ve fabrika testleri tamamlanan Milli Elektrikli Hızlı Tren setimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz."