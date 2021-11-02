Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek (3)

DEREBUCAK, KONYA (DHA) - 'BİRİLERİ 19 YILLIK İSTİKRARI BOZMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞINDALAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir'deki 'Polatlı-Yunak-Akşehir' yol projesinin 21 kilometrelik kısmının açılışının ardından, Beyşehir ilçesinde, 'Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya' yolunun Beyşehir geçidinin 8,5 kilometrelik kısmını ulaşıma açtı. Bakan Karaismailoğlu, 19 yıllık istikrarı bozmak için iş birliği arayışında olanların bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Beyşehir'deki yolun 4,3 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Beyşehir Çevre Yolumuz; 8,3 kilometre uzunluk ile birlikte 5 adet hemzemin kavşak, 14 adet kutu menfez ve 2 adet alt geçitten oluşuyor. Beyşehir Çevre Yolumuzun platform genişliği 26 metredir. Dört şeritli çevre yolumuz, Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya Yolu'nun Beyşehir geçidini rahatlatacaktır. Aynı zamanda, bölgenin transit kara yolu geçişini ilçe dışına alarak daha güvenli, daha hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşuyoruz. Projemizin hayata geçmesi trafik yoğunluğunu ve beklemeleri ortadan kaldıracak. Böylece, zamandan 3,8 milyon lira, akaryakıttan 500 bin lira olmak üzere yıllık 4,3 milyon lira tasarruf sağlayacağız. 202 ton karbon emisyon azalımı sağlayacak çevre yolumuz aynı zamanda, göller yöremizin turizmine de ciddi anlamda canlılık katacaktır" diye konuştu.