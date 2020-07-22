Bakan Karaismailoğlu, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gemilerimizin tehlikeye maruz kalmaları, kaybolmaları, kazaya uğramaları halinde uydu destekli deniz ve hava gücü imkanlarımızı seferber ederek, arama kurtarma çalışmalarını büyük bir hızla ve koordineli olarak yürütüyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gemilerimizin tehlikeye maruz kalmaları, kaybolmaları, kazaya uğramaları halinde uydu destekli deniz ve hava gücü imkanlarımızı seferber ederek, arama kurtarma çalışmalarını büyük bir hızla ve koordineli olarak yürütüyoruz. Amacımız, temiz denizlerde emniyetli denizciliktir." dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde (AAKKM) incelemelerde bulunarak, Irak'ın Basra Limanı'ndan Hindistan'a seyreden bir tankerin kaptanıyla görüşme yaptı.

Görüşmede, kaptandan gemi personelinin durumuna, geminin rotasına ve yüküne ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, gemideki Kovid-19'a karşı alınan önlem olup olmadığını sordu. Gemi kaptanı ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında çoğu limanda personelin gemi dışına çıkışının yasak olduğunu ve dışarıdan gelen liman personellerinin de kısıtlı sayıda bulunduğunu söyledi.

Karaismailoğlu da "Allah selamet versin. Herkese selamlar, hayırlı yolcuklar diliyorum." ifadeleriyle gemi kaptanıyla olan konuşmasını sonlandırdı.

7 bin 600'ü aşkın arama kurtarma faaliyeti

Karaismailoğlu, inceleme sonrasında yaptığı konuşmada, Türk ve dünya denizlerindeki Türk gemilerinin takibinin öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde meydana gelen arama kurtarma olaylarına en kısa sürede reaksiyon gösterilmesi maksadıyla 8 bin 484 kilometrelik sahil şeridinde, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın koordinasyon ve iş birliği içerisinde 2009-2020'de gerçekleştirilen 7 bin 600'ü geçkin arama kurtarma faaliyetinde bulunduk."

Söz konusu merkezin iç sular, kara suları ve açık deniz sahalarında oluşabilecek deniz kazaları dolayısıyla ortaya çıkabilecek deniz çevresinin kirliliği hususunda da ilk irtibat noktası olarak görev yaptığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkezimiz ayrıca yolcuların, mürettebatın ve geminin güvenliğini tehdit eden terörist hareketlerin önlenmesine yönelik işlem ve önlemler konusunda, ülkemizin ilk temas noktası olarak belirlenmiştir. Gemilerimizin tehlikeye maruz kalmaları, kaybolmaları, kazaya uğramaları halinde uydu destekli deniz ve hava gücü imkanlarımızı seferber ederek, arama kurtarma çalışmalarını büyük bir hızla ve koordineli olarak yürütüyoruz. Amacımız, temiz denizlerde emniyetli denizciliktir."

"Dünya üçüncüsüyüz"

Bakanlığın, 2003'ten bu yana denizcilik sektörüne 9,4 milyar liralık yatırım harcaması yaptığını ve sektörde devam eden 205 projenin mali değerinin ise 6 milyar lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Mega yat imalatı ve gemi söküm sektöründe dünya üçüncüsüyüz.18 yılda, dünya denizcilik filosuna göre yüzde 87 daha fazla büyüme sağladık. Gemi üretiminde hedefimiz yüzde 80 oranında milli ve yerliliktir. Denizcilik sektörüne yakıt KDV indirimi ve kira muafiyetleriyle ciddi destekler sağladık. Milli gelirimizdeki denizciliğimizin oranını yüzde 2,4'ten çok daha yukarılara çekmek istiyoruz. 2019 yılında da yüzde 1,59'la bütün zamanların en iyi derecesiyle yine 'Beyaz Bayrak' almaya hak kazandık."

"Kritik noktaları izleyebiliyoruz"

Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan da AAKKM'de icra edilen faaliyetlere değinerek, "Deniz ve hava araçlarımızın, gerek Türkiye kara sularında ve hava sahasında gerekse dünyadaki tüm alanlarda takibini yapıyoruz." dedi.

Baylan, merkezde kullanılan "Gemi Trafik Hizmetleri Sistemiyle" gemi trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kritik noktaları tamamen izleyebildiklerini ve kaza olma ihtimali olduğu zaman 7 gün 24 saat gemilere müdahale edebildiklerini vurguladı.

Gemilerin, korsanlığına karşı korunması amacıyla gizli bir noktasına "gemi emniyet alarmı" yerleştirildiğini aktaran Baylan, "Acil durumda gemi kaptanı düğmeye bastığı an bize anlık sinyal düşüyor biz oradaki Türk görev gücüyle görüşüyoruz. Geminin başı belada olabilir diye acil bir müdahale başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz ve hava araçlarının, Türkiye kara suları ve hava sahasının yanı sıra dünyadaki tüm alanlarda takibinin yapıldığı AAKKM, arama kurtarma faaliyetlerini koordine etmek üzere Bakanlık bünyesinde kuruldu.

Kaynak: AA