Bakan Karaismailoğlu AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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Bakan Karaismailoğlu AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız işler yol ya da ulaşım yatırımı değil. Yaptığımız bütün yatırımlar bölgenin istihdamına, ticaretine, üretimine katkı sunuyor.

12.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız işler yol ya da ulaşım yatırımı değil. Yaptığımız bütün yatırımlar bölgenin istihdamına, ticaretine, üretimine katkı sunuyor. Ekonomiye güç katıyor, güven veriyor." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkenin her noktasında olduğu gibi Yalova'da da hayırlı hizmetler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin her noktasında çalışmaların sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Mart ayı başından beri dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla bütün dünya savaşırken biz bir taraftan savaştık, diğer taraftan işlerimizi devam ettirdik. Son 3 ay içinde hiçbir işimiz durmadı. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduk. Bütün şantiyelerimiz güven altında. Bütün önemli, büyük projelerimizin hepsi devam etti."

Karaismailoğlu, dün Kırıkkale'de Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulunduklarını dile getirerek, "Ülkemizin en önemli projelerinden biri. İnşallah yıl içinde onu da açmanın telaşı içindeyiz. Onunla uğraşıyoruz. Bunun gibi memleketin her noktasında büyük işler var. Bir an önce bunları bitirip ekonomimize katkıda bulunacağız." diye konuştu.

"İnşallah en kısa sürede normal yaşamımıza döneceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın projelerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız işler yol ya da ulaşım yatırımı değil. Yaptığımız bütün yatırımlar bölgenin istihdamına, ticaretine, üretimine katkı sunuyor. Ekonomiye güç katıyor, güven veriyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselten işler bunlar. Ülkemizin değerini artıran projeler." ifadelerini kullandı.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başladığını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen hafta yurt içindeki hava yolu ulaşımı faaliyetine başlandı. Dünden itibaren yurt dışı uçuşlarımız da açıldı. Yoğun diplomasi görüşmelerimiz var. Sadece kendi kararlarımızla bitmiyor. Karşı ülkelerin de bizim uçuşlarımızı kabul etmesi gerekiyor. Orada da çok ciddi ilerlemeler var. İnşallah salgın sürecini nasıl başarıyla atlattıysak normalleşme sürecini de başarıyla atlatıp daha büyük güç kazanacağız. İnşallah en kısa sürede normal yaşamımıza döneceğiz."

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Yalova Valisi Muammer Erol ile Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'u da ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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