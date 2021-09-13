Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz (2)

'ÜLKEMİZ HEM DEVLETİ HEM DE MİLLETİYLE MÜCADELE VERDİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Turkcell'in Avrupa Veri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra partisinin Kapaklı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edip basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin dünya tarihindeki önemli afetlerle karşılaştığını belirten Karaismailoğlu, "Özellikle Rize ve Arhavi'den başlayıp Muğla ve Antalya'daki orman yangınları akabinde Batı Karadeniz'deki Bartın, Kastamonu, Sinop, Ayancık'taki afetlerle uğraştık. Burada bu afetler, bize ülkemizin büyüklüğünü gösterdi. Ülkemizde vatanıyla, milletiyle, devletinin bir olduğunda dünyadaki tüm sorunları halledebileceği anlaşılmıştır. Ülkemiz hem devletiyle hem milletiyle topyekun bir mücadele verdi" dedi.

Karaismailoğlu, partideki programının ardından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i makamında ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.