Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Mersin Valiliğini ziyaret etti, Vali Ali İhsan Su ile görüştü. Daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanlığına geçen Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ruhuyla atılan her güçlü ve kararlı adımın Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa ederken, coğrafyanın da kaderini şekillendirdiğini belirtti.

Son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğiyle geçmişte hayal edilemeyen pek çok iş ve projenin bugün gerçek olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün bu kudretin ve bu büyük işlerin özünde tek bir hakikat vardır, 'Bağımsızlığımıza olan o büyük, o yenilmez tutkumuz.' Biz, sözde gelişmiş dünyanın bize biçtiği rolleri, karanlık ellerden çıkmış senaryoları, külliyen reddederek, geleceğimizi kendi gücümüzle ve milli şuurumuzla inşa etmeyi seçtik. Yapamazsınız dediler, yaptık. Karaladılar, karşı çıktılar, engel tanımadık. Üzerimize terör belasıyla geldiler, yenilmedik. Halkımızın hayır dualarıyla bugünlere kadar geldik. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken bir kez daha vurgulamak isterim ki, Milli Mücadele ruhunu, bu memleketin her köşesine, kalbimizde yanan bir cevher gibi biz taşıdık."

"Akkuyu NGS en az 4 bin insanımıza istihdam sağlayacak"

Karaismailoğlu, milli ekonomiyi güçlendirmek için her alanda olduğu gibi ulaştırma ve haberleşmede de attıkları adımlarla dolu dolu 19 yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Türkiye'nin dünya ticaretinin yükselen coğrafyası Asya, Avrupa ve Afrika üçgeninde hakim bir "lojistik süper güç" olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Ne mutlu bizlere ki bugün artık dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefimize her zaman olduğumuzdan daha yakınız. Bu hedefle gerçekleştirdiğimiz dünya ölçeğinde projelerimiz her geçen gün birer birer hizmete girerken, en güzel örneklerden bir tanesi de daha birkaç gün önce 3. reaktörünün temelini attığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) olmuştur. Santralimiz en az 4 bin insanımıza istihdam sağlayacak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Türkiye'yi dünyanın lojistik koridorlarında söz sahibi yapan ve ülke içinde ulaşımı çağın ötesine taşıyan daha pek çok projelerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, 2022'de açılışını planladığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul gibi projelerimiz de yaptığımız ve yapacağımız büyük işlere örnektir. Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrelere çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı, hizmete açtığımız İstanbul-İzmir, Menemen-Çandarlı, Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde gibi otoyol projeleriyle 3 bin 523 kilometreye çıkardık. 'Demiryolu Reformu'muz kapsamında Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray'ı inşa ederek Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesini sağladık. 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. İstanbul Havalimanı ile küresel havacılığın merkez üslerinin başında olduk."

Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana Mersin'e yapılan ulaşım ve iletişim yatırımları hakkında bilgi vererek, Çukurova Havalimanı'ndaki çalışmaları da anlattı.

Havalimanının yıllık yolcu kapasitesini 8 milyon kişi olarak öngördüklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yıl inşallah uçakla birlikte Çukurova Havalimanı'na ineceğiz." diye konuştu.

Mersin Limanı Genişleme Projesi

Bugün Mersin Uluslararası Limanı'ndaki Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesinin temel atma törenine katılacaklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bu proje Doğu Akdeniz çanağı ile birlikte tüm bölge ülkeleriyle aramızdaki ticaret hacmimizi artıracaktır. Liman genişletme projesiyle liman kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya ulaşacaktır. Bu arada projemizle ilgili çalışmalarımız sırasında, maalesef herhangi bir gerçekliği olmayan, bizleri üzen iddia ve haberler de kamuoyu ile paylaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin, "İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi" gereğince belirlenen sınırlar çerçevesinde planlandığını aktaran Karaismailoğlu, liman genişletilirken, Atatürk Parkı'nın bu alanın sınırları dışında yer alacağını vurguladı.

Karaismailoğlu, vatandaşların ve çocukların Atatürk Parkı'ndan faydalanmaya devam edeceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef vatana millete hizmetin ne olduğunu bilmeyenlerin, böyle bir derdi olmayanların yapılan hizmetleri yalan yanlış konuşmalarla eleştirip kötü siyasetlerine alet etmeleri de normaldir. 1,5 yılda tamamlanması öngörülen Mersin Limanı Genişleme Projesinin 2022 sonunda tamamlanıp işletmeye açılmasıyla birlikte 500 kişilik ek istihdam, dolaylı olarak da 5 bin kişilik istihdam sağlanacaktır. Bölgemizin ihracatına ve lojistiğine çok önemli katkılar verecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanında Atatürk Parkı'nın diğer ucunda bulunan ve mevcutta çok eski bir yapıya sahip olan Çamlıbel Balıkçı Barınağını rehabilite etmek ve geliştirmek için etüt-proje çalışmasını da Bakanlık olarak başlattık."

Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ara verilen Mersin-Adana tren seferlerine 20 Mart itibarıyla başlayacaklarını bildirdi.

AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve diğer ilgililerin de katıldığı toplantı öncesinde Bakan Karaismailoğlu, parti binasında kendisini karşılayan 2 bedensel engelliyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci