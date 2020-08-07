Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hiçbir şantiyenin kapanmadığını ama tedbiri de elden bırakmadıklarını belirterek, "Halen daha aynı özveriyle devam ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hiçbir şantiyenin kapanmadığını ama tedbiri de elden bırakmadıklarını belirterek, "Halen daha aynı özveriyle devam ediyoruz. Millet eve kapandığında, dünyada bütün sistemler çöktüğünde biz şantiyelerde dolaşıp işlerimizin takibini yapıyorduk. O yüzden bu başarılı işler çıkıyor." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığını hatırlatarak, bir yandan tarihe sahip çıkarken diğer yandan vatandaşın yaşam kalitesini artırmak için hizmetlere devam ettiklerini söyledi.

Memleketin her noktasında özverili bir çalışmanın sürdürüldüğünü dile getiren Karaismailoğlu, "İnanın o kadar büyük çalışmalar var ki çoğunda 'Arkadaşlar, siz açın, devam edin vatandaş kullansın.' diyoruz. Yetişemiyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002 yılından beri ülkemizde reform niteliğinde çok büyük atılımlar yapıldı. Hala daha devam ediyor. Dünyanın gıptayla baktığı, dünyanın en önemli, mühendislik açısından çok önemli projeler yapılmaya devam ediyor." diye konuştu.

Daha da iyi ve güzel projelerin yapılacağını belirten Karaismailoğlu, "Vatana, millete hizmet etmek nasip işidir. Biz de nasibimizi buralarda arıyoruz. İnşallah vatandaşımızın mutluluk duyacağı ve bize dua edeceği işlerde her zaman var olacağız ve devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün dünyadaki sistemler ve ekonomi bir anda çöktü. Adeta maske savaşları başladı ama ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle bir şeye bulaşmadan, biz tedbirlerimizi aldık ve şantiyelerimizi ayakta tuttuk. Hiçbir şantiyemizi kapatmadık ama tedbirlerimizi de elden bırakmadık. Halen daha aynı özveriyle devam ediyoruz. Millet eve kapandığında, dünyada bütün sistemler çöktüğünde biz şantiyelerde dolaşıp işlerimizin takibini yapıyorduk. O yüzden bu başarılı işler çıkıyor. Bu da özveri, iyi niyet, vatan ve millet aşkı olmazsa olmaz. Tabii biz bunların feyzini Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Allah ona da sağlık, uzun ömür versin. Onun liderliğinde bu ülkede yapacak çok işimiz var. Çok işler yaptık, çok daha iyisini yapacağız. Çünkü vatandaşımız bunu hak ediyor."

Bakan Karaismailoğlu, pandemi sürecinde dünyada iflaslar ve ekonomik sıkıntılar yaşanırken Aydın-Denizli Otoyolu ihalesine gösterilen ilginin, ülkeye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenin eseri olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Denizli'de 3 milyar 872 milyon liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA