Bakan Karaismailoğlu: "Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Bakan Karaismailoğlu'nun kazıyı başlatmak için butona basması İş makinesinin çalışması UŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir -Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli Kesimi T-01 TBM...