Bakan Karaismailoğlu: "Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum"
20.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Bakan Karaismailoğlu'nun kazıyı başlatmak için butona basması İş makinesinin çalışması UŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir -Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli Kesimi T-01 TBM...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Bakan Karaismailoğlu'nun kazıyı başlatmak için butona basması
İş makinesinin çalışması UŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir -Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli Kesimi T-01 TBM Tünel Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü