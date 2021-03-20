Bakan Karaismailoğlu: "Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum"
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Bakan Karaismailoğlu: "Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum"

20.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Bakan Karaismailoğlu'nun kazıyı başlatmak için butona basması İş makinesinin çalışması UŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir -Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli Kesimi T-01 TBM...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Bakan Karaismailoğlu'nun kazıyı başlatmak için butona basması

İş makinesinin çalışması UŞAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir -Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli Kesimi T-01 TBM Tünel Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı.

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Bakan Karaismailoğlu: 'Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum'
Bakan Karaismailoğlu: 'Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum'
Bakan Karaismailoğlu: 'Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum'
Bakan Karaismailoğlu: 'Açtığımız her tünelin, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine ulaştırdığına inanıyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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