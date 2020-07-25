Bakan Karaismailoğlu, açılışını yaptığı çevre yolunda araç kullandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın açılışını yaptığı Amasya Çevre Yolu'nda araç kullanmasıAMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın açılışını yaptığı Amasya Çevre Yolu'nda kendi kullandığı araçla gezdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın açılışını yaptığı Amasya Çevre Yolu'nda araç kullanması AMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın açılışını yaptığı Amasya Çevre Yolu'nda kendi kullandığı araçla gezdi. Kaynak: AA