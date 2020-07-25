Bakan Karaismailoğlu, açılışını yaptığı çevre yolunda araç kullandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın açılışını yaptığı Amasya Çevre Yolu'nda araç kullanmasıAMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın açılışını yaptığı Amasya Çevre Yolu'nda kendi kullandığı araçla gezdi.
25.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:59
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın açılışını yaptığı Amasya Çevre Yolu'nda araç kullanması
AMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın açılışını yaptığı Amasya Çevre Yolu'nda kendi kullandığı araçla gezdi.
Kaynak: AA