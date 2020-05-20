Bakan Karaismailoğlu Açıkladı: Her Eve 100 Mbps İnternet Gelecek
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Bakan Karaismailoğlu Açıkladı: Her Eve 100 Mbps İnternet Gelecek

Hızlı internetin bir ihtiyaç haline geldiği şu dönemlerde, ülkemizdeki internet altyapının yeterli seviyede olmadığı açık bir gerçek.

Bakan Karaismailoğlu Açıkladı: Her Eve 100 Mbps İnternet Gelecek
20.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:49

Hızlı internetin bir ihtiyaç haline geldiği şu dönemlerde, ülkemizdeki internet altyapının yeterli seviyede olmadığı açık bir gerçek. Öte taraftan bu durum ilerleyen yıllarda değişebilir gibi gözüküyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada her haneye genişbant erişimi sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Her Eve 100 Mbps İnternet Sunulacak

Kamu Bilişim Dijital Zirvesi sırasında açılış konuşması yapan Adil Karaismailoğlu, artan internet erişimi ihtiyacını karşılayabilmek adına atılan bazı adımlardan bahsetti. Karaismailoğlu, 2023 yılında Her Yerden Herkese Genişbant ilkesi kapsamında tüm hanelere en az 100 Mbps hızda genişbant erişimi sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmasının devamında mobil abone sayısı hakkında bazı detaylara değinen Karaismailoğlu, toplam abone sayısının 83 milyon sınırını geçtiğini vurguladı. On yıl önce operatörlerin 11,7 kr/ dk olan ortalama tarife ücretlerinin günümüzde 1,5 kr/ dk seviyesine kadar indiği de belirtildi.

Buna ek olarak ülkemizdeki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün geçtiğimiz sene yüzde 13 oranında büyüdüğü bilgisi de paylaşıldı. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu hedef başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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