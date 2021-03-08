Bakan Karaismailoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olma hakkını savunduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olma hakkını savunduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakan Karaismailoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mesajında yer verdiği video ile Türkiye'nin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ı anan Karaismailoğlu, "Memleketimizin ilk kadın mühendisi Sabiha Hanım, kadınların her koşulda mücadeleci, azimli ve başarılı olabileceğinin sembolü. Kadın ve erkek bireylerin hayatın her alanında eşit olma hakkını savunuyor, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gürayman'ın hayatından kesitler

Karaismailoğlu'nun paylaştığı videoda Gürayman'ın hayatına ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"İlk kez bir kadın mühendis adayı, 1927 yılında Mühendis Mektebi'ne (İTÜ) girdi. 1933 yılında mezuniyetiyle Cumhuriyet döneminin ilk Türk kadın mühendisi olan Sabiha Rıfat Gürayman, 'Boşuna yorulma' diyenlere aldırmadan, inşaat mühendisi olarak hayata katıldı. Karşı çıkanlar olsa da Ankara-Beypazarı yolunda bulunan, bugün 'Karaboğaz' olarak bilinen köprü inşaatında yer almak için diretti. Beypazarı halkı, 'yeni' mühendise zamanla alıştı ve Gürayman'ı sevdi. Öyle ki onu anmak için köprüye 'Kız Köprüsü' ismini verdi. İmar İşleri Reisliği emrine atandıktan sonra birçok okul, hastane, köprü, bina, halkevi ve hükümet konağı projelerinde görev aldı. Kadınların mühendis olmasının önünü açan Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür vazifesini yerine getirerek, 35 yaşında Anıtkabir'in başmühendisi oldu. Gürayman, gurur duyduğu mesleğinden kazandığı tüm gelirini İTÜ Vakfına ve Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfına bağışladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal