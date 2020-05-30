Bakan Karaismailoğlu: 7'den 77'ye halkımız internet kullandı
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Bakan Karaismailoğlu: 7'den 77'ye halkımız internet kullandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma ve şehirlerarası ulaşım kısıtlaması tedbirleri nedeniyle vatandaşların iletişim ve haberleşme sistemlerine ilgi ve ihtiyacının arttığını belirterek, "7'den 77'ye halkımız interneti kullandı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: 7'den 77'ye halkımız internet kullandı
30.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:19

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma ve şehirlerarası ulaşım kısıtlaması tedbirleri nedeniyle vatandaşların iletişim ve haberleşme sistemlerine ilgi ve ihtiyacının arttığını belirterek, "7'den 77'ye halkımız interneti kullandı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek, Türkiye'nin telekomünikasyon alanında yeni dönemdeki imkan, ihtiyaç ve gelişim süreçlerini görüştü. Görüşmeye, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom şirketlerinin genel müdürleri ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan katıldı. Bakan Karaismailoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle internete ihtiyacın arttığına dikkati çekti. Salgın sürecince Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sokağa çıkma ve şehirlerarası ulaşım kısıtlaması nedeniyle vatandaşların iletişim ve haberleşme sistemlerine ilgi ve ihtiyacının arttığına işaret ederek, "7'den 77'ye halkımız interneti kullandı. Çocuklar internet vasıtasıyla eğitimlerine devam ettiler. Evden çalışma sisteminde çalışanlar online olarak işlerini yaptılar. 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz de Türkiye'nin gündemini internet aracılığıyla takip ettiler" ifadelerini kullandı.

'GENİŞBANT ABONE SAYISI 77 MİLYONU AŞTI'Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de bilgi ve iletişim sektörünün 2019'da yüzde 13 oranında büyüdüğünü belirterek, fiber hat uzunluğunun da 371 bin kilometreyi aştığını söyledi. Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 83 milyon, genişbant abone sayısının da 77 milyonu aştığına dikkati çekerek, "Mobil genişbant abone yoğunluğumuz, 2019'da yüzde 75'e çıkarken, 2020'de de yüzde 80'e yükseldi, 2023'de ise yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Fiber hat uzunluğumuz 371 bin kilometreyi aştı. Bunun 63 milyonu mobil genişbant abonesi. Makinalar arası iletişim abone sayımız ise 5.7 milyona ulaştı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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