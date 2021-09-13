Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Turkcell'in Avrupa Veri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra partisinin Kapaklı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edip basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Turkcell'in Avrupa Veri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra partisinin Kapaklı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edip basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin dünya tarihindeki önemli afetlerle karşılaştığını belirten Karaismailoğlu, "Özellikle Rize ve Arhavi'den başlayıp Muğla ve Antalya'daki orman yangınları akabinde Batı Karadeniz'deki Bartın, Kastamonu, Sinop, Ayancık'taki afetlerle uğraştık. Burada bu afetler, bize ülkemizin büyüklüğünü gösterdi. Ülkemizde vatanıyla, milletiyle, devletinin bir olduğunda dünyadaki tüm sorunları halledebileceği anlaşılmıştır. Ülkemiz hem devletiyle hem milletiyle topyekun bir mücadele verdi" dedi.

'AFETLERİN ÜSTESİNDEN KISA SÜREDE GELDİK'

Afetlerin üstesinde kısa sürede gelindiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bu kadar büyük afetlerin üstesinden bu kadar kısa sürede gelebilen dünyada başka ülke yoktur. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri de afetler yaşadı. Daha zor afetler değildi daha basit afetlerdi ama hala daha bölgeye ulaşılamayan, bölgenin ihtiyaçlarını, suyunu, elektriğini veremeyen gelişmiş ülkeler var. Hatta afetlerin, yangınların devam ettiği birçok ülke var. Biz bunların kısa sürede üstesinden kalktık. Hatta afetin ilk günlerinde yaşamı idame ettirdik, devam ettirdik. Elektrik, suyu ve diğer ihtiyaçları karşıladık" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK İHRAÇ EDİYORUZ'

Karaismailoğlu, gelişmekte olan ülkelerin Türkiye'den yardım istediğini belirterek "Gelişmekte olan bütün ülkeler, ülkemizden randevu ve davet istiyor. Gelip burada, bu başarıyı nasıl yaptığımızı kendilerine anlatmamızı istiyorlar, kendilerine yardımcı olmamızı istiyorlar. Bizler de bilgilerimizi ve tecrübelerimizi gelişmekte olan ülkelerle, dost kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Türkiye'den dünyaya mühendislik ve müteahhitlik ihraç ediyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde hem bizim iş adamlarımız hem büyük firmalarımız iş alıyorlar, iş yapıyorlar ve de bizim gençlerimiz, mühendislerimiz oralarda çalışıyorlar. Mühendislik ve teknoloji üretiyorlar. ve burada Türkiye'de öğrendikleri tecrübeleri, bilgi ve birikimleri artık dünyaya satıyorlar. Türkiye büyük bir ihracat yapıyor aslında mühendislik ve müteahhitlik ihracatı yapıyor. Bu da ülkemizin dünya ölçeğinde gelmiş olduğu seviyeyi göstermektedir" diye konuştu.

Karaismailoğlu, partideki programının ardından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i makamında ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz

Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz

Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz

Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz."
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Gökhan Çıra Mehmet Erdem
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 21:56:32. #1.17#