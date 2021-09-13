Bakan Karaismailoğlu: "5G teknolojisine yerli ve millî imkânlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu : " Uçtan Uca Yerli ve Milli 5g Projesi kapsamında; 5G Baz İstasyonu, 5G Çekirdek Şebeke, 5G operasyonel ve yönetimsel yazılımlar gibi 5G teknolojisine özel, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriyoruz. 23 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen '5G Yerli Ürünler Lansmanı' ile kamuoyuna tanıtmıştık. 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkcell'in Avrupa Veri Merkezi açılış programına katıldı. Bakan Karaismailoğlu, 5G çalışmaları, internet ağı ve veri merkezlerine dair açıklamalarda bulundu.

Açılışta konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Yaşadığımız çağa adını veren bilgi ve veri, ona sahip olan kişi, kurum ve ülkelerin gücüne güç katıyor.5G bu teknolojilerin en başında geliyor. Bu bağlamda, 5G'nin ileri teknolojilerin ve veri güvenliğinin kilit noktası olması nedeniyle, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yakından takip ettiği ve üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüğü bir konu. Dünyada ve Avrupa'da birçok ülke, 5G denemelerini yaptıktan sonra ticari 5G hizmetini devreye almak üzere çalışmalarını yürütüyor. Önümüzdeki 4 yılda 5G'yi kullanan kullanıcı sayısının 1 milyar olması bekleniyor. Ülkemizde 4.5G hizmeti 2016 yılında başlamış ve büyük bir hızla hem altyapı tüm ülkede yaygınlaşmış hem de aboneler ivedilikle bu hizmetten yararlanmaya başlamıştır. Halihazırda toplam 83,6 milyon olan mobil abone sayımız 78,5 milyonu 4.5G abonesidir. Aradan geçen 5 yılda toplam mobil abonelerin yüzde 93'ünün 4.5G'ye geçmesi büyük bir başarı olup, gelecekteki 5G gibi teknolojilerin ülkemizde hızla yaygınlaşabileceğinin de göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli olarak geliştirilmesine hassasiyetle eğildiğimiz bilgi ve iletişim teknolojilerinin, yaygınlaşması adına var gücümüzle çalışıyoruz"

Verinin toplanması, işlenmesi ve katma değerli hizmetlere dönüştürülmesi kadar saklanması, yedeklenmesi her türlü afet ve siber saldırılardan korunması hem kişisel veri hem de ulusal güvenlik açısından büyük önem arz ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajları, insanların refahı ve mutluluğu için kullanmayı esas alıyoruz. Yerli ve milli olarak geliştirilmesine hassasiyetle eğildiğimiz bilgi ve iletişim teknolojilerinin, yaygınlaşması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere yatırımlarımızdaki yerlilik oranlarını kademe kademe artırmayı temel hedefimiz olarak belirledik. Bu bakımdan, 5G teknolojileri için planlamalarımızı, yerli ve milli imkanlarımızı önceliklendirerek yapıyoruz" dedi.

"5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz"

5G çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi kapsamında; 5G Baz İstasyonu, 5G Çekirdek Şebeke, 5G operasyonel ve yönetimsel yazılımlar gibi 5G teknolojisine özel, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriyoruz. Projenin ilk fazı, bu yılın Mart sonu itibarı ile tamamlandı, Ar-Ge süreçleri bitirildi, ürünlerin prototipleri hazırlandı. Hatırlayacağınız gibi, bu süreçte geliştirilen ürünlerin prototipleri, 23 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen '5G Yerli Ürünler Lansmanı' ile kamuoyuna tanıtmıştık.5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Fiber hat uzunluğumuzu 88 bin kilometreden, 445 bin kilometreye çıkardık"

İletişim ve haber leşme konusunda kat edilen aşama ve gelinen noktaya ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "2003-2021 yılları arasında ülke genelinde yaptığımız ulaşım ve haber leşme yatırımları içinde, 92 milyar liranın üzerindeki büyük miktar, haber leşme sektörünün gelişimi açısından önemli olmuştur. Fiber hat uzunluğumuzu 88 bin kilometreden, 445 bin kilometreye; Sabit geniş bant abone sayımızı 17,4 milyona çıkardık. Sabit altyapılarda fiber abone sayımız 2010'da 154 bin iken, bugün 4,3 milyona yükseldi. Mobil abone sayımız 2010'da 28 milyon iken, bugün 84,6milyonu aştı. Geniş bantta abone sayısı, 85,7 milyona ulaştı. Makineler arası iletişim abone sayımız 2001'de 1 milyon 56 bin iken, bugün 7 milyondur. Bütün bu olumlu gelişmeler yaşanırken, 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,3 kuruşa geriledi. İnternet kullanım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda sabitte yüzde 39 ve mobilde yüzde 31 oranında artış gösterdi.

Bu genel rakamların yanı sıra 2021 yılına ilişkin veriler de paylaşmak istiyorum; Ülkemizde 2020 yılının 1'inci Çeyreğinde 3,4 milyon olan fiber internette abone sayımız 2021 1'inci Çeyreği itibariyle 4,2 milyonu aşmıştır. Yıllık artış oranımız yüzde 25'tir.

İnternet kullanımı 2020 1'nci çeyrekte 7,3 milyon TByte seviyesindeyken, bu değer 2021'in aynı döneminde yaklaşık 11,8 milyon TByte olarak gerçekleşti. Yıllık artış oranımız yüzde 62'dir. 2020 yılının 1'nci çeyreğinde mobilde 7,6 GB olan abone başına aylık internet trafiği, 2021 yılının aynı döneminde yaklaşık 9,8 GB'e ve sabitte ise 138,6 GB'den 197,2 GB seviyelerine yükseldi" şeklinde konuştu.

"E-Devlet Kapısı'nda 2021 yılında ilk 8 ayda toplam 5.5 Milyar işlem gerçekleştirilmiştir"

E-Devlet'e dair rakamlar paylaşan Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla, 56 milyon 300 bin kayıtlı vatandaşımıza, 816 kuruma ait 5 bin 949 hizmet sunulmaktadır. E-Devlet Kapısı'nda 2021 yılında ilk 8 ayda toplam 5.5 Milyar işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızı, işyerlerimizin elektronik haber leşme hizmetlerine, katma değerli hizmetlere, e-devlete, tüm kamu kurumlarının diğer hizmetlerine ulaştırmak ve veri merkezlerinin altyapı ihtiyaçları için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için 'Yerli Veri Merkezi' yatırımları olmazsa olmazdır"

Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Belgesi'nde de belirttiğimiz üzere, siber güvenliği, milli güvenlik kapsamında değerlendiriyoruz. Çünkü veri ve veri gizliliğinin korunması meselesi artık uluslararası zeminde büyük önem taşıyan bir konu durumuna gelmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla verinin taşıdığı önemin farkındayız. 'Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalmalı' görüşünden yola çıkarak kurumlarımızın yatırımlarını bu yaklaşımla yapması son derece önemlidir. Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için 'Yerli Veri Merkezi' yatırımları olmazsa olmazdır.

"Veri Merkezi'nin yerlilik oranının yüzde 75'lerde olması kıymetli bir gelişmedir"

Strateji Belgemizin 2020-2023 Eylem Planı'nda ifade ettiğimiz 8 önemli stratejik amaçtan biri, 'Kritik altyapıların korunması ve mukavemetin artırılmasıdır. Bilgi ve iletişim sektöründe, her türlü doğal afet ile fiziki ve siber saldırılara karşı verinin saklanması ve yedeklenmesi hayati önem taşımakta. Bu anlamda Turkcell'in bugün açılışını yaptığımız Avrupa Veri Merkezi de güçlü ve yedekli bir teknoloji yatırımıdır. Veri Merkezi'nin yerlilik oranının yüzde 75'lerde olması kıymetli bir gelişmedir. 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı şekilde tasarlanan ve inşa edilen veri merkezimiz, Ankara, İzmir ve Gebze veri merkezlerinin bilgi yedekliği ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Bilgi ve iletişim sektöründeki bu baş döndürücü gelişmeler, insanlarımızın çok daha hızlı, rahat ve kesintisiz iletişim kurmasına hizmet ettiği unutulmamalıdır. Bu hizmet, doğal afetlerde çok daha önem kazanıyor. Hatırlayacağınız üzere, çok kısa süre önce yaşadığımız sel, yangın felaketlerinde, Bölgede artan mobil haber leşme trafiğini karşılamak amacıyla hızla harekete geçtik. İhtiyaç olan İlave mobil haber leşme altyapılarını çok kısa bir sürede hizmete aldık. "Veri Merkezi'nin yerlilik oranının yüzde 75'lerde olması kıymetli bir gelişmedir". - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri