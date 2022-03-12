Bakan Karaismailoğlu: "5 bin 753 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz'de seyir halinde yarın İstanbul Boğazı'ndan...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Karaismailoğlu: "5 bin 753 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz'de seyir halinde yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek"
Bakan Karaismailoğlu: "5 bin 753 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz'de seyir halinde yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika