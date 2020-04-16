Bakan Karaismailoğlu: "3 ay süre ile uzattık"
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Adil Karaismailoğlu, Denizcilik, İhracat, Güncel

Bakan Karaismailoğlu: "3 ay süre ile uzattık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, yeni nesil korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denizcilik sektörüne destek amacıyla 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduklarını açıkladı.

16.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:45
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, yeni nesil korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denizcilik sektörüne destek amacıyla 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduklarını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, tüm gemi, deniz araçları ile gemi adamları ve şirketlerin belgelerini 3 ay süreyle uzattıklarını söyleyerek, "Kılavuz kaptanlar hariç gemilerimizle teması kestik. Tüm gemi, deniz araçları ile gemiadamları ve şirketlerin belgelerini de 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürüyoruz" dedi.

TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na videokonferans ile katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Deniz Ticaret Odaları Konseyi'nin Türk denizcilik sektörüne ve ticaretine büyük katkılar sunduğunu söyledi. Deniz taşımacılığının küresel ihracat ve ithalatın belkemiği olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, sanayi hammaddesini, yiyeceği, yakıtı ve eşyaları taşıyan küresel deniz filolarının bir bakıma insanların hayatlarının her aşamasına dokunduğuna değindi. Günümüzde dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 85'inin deniz taşımacılığı ile gerçekleştiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle denizcilik sektörünü geleceğe taşıyacak stratejiler çok iyi tayin edilmelidir. Bu noktada hükümetlerimiz döneminde 18 yılda önemli atılımlar yapıldı. Elbette denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz daha nice başarı var. Tüm bunları bu kısa zaman dilimi içinde anlatmak mümkün değil. Ancak güçlü bir ekonomi için denizcilik sektörümüzün ne kadar önemli olduğun farkındayız ve bu sektörümüzün gelişmesi ve korunması hususunda çok hassasız" ifadelerini kullandı.

"39 TEDBİRİ İVEDİLİKLE YÜRÜRLÜĞE KOYDUK"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının öncelikli olarak etkilediği denizcilik sektöründe birçok tedbir aldıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Aldığımız tedbirler ile risk faktörlerini sektörde minimize etme gayreti içinde olduk. Çünkü biliyoruz ki Covid-19 mücadelesinin sürdürülmesi üretimin, istihdamın ve uluslararası ticaretin devam etmesi için deniz taşımacılığının idamesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Bu amaçla 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduk" dedi.

Gemilerle tüm insan temasının kesildiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, bu süreçte yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da tüm gemi, deniz araçları, gemiadamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süre ile uzatıldığını açıkladı. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürmek istediklerini dile getiren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Amacımız bellidir; deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürmek, dorse taşımacılığına kesintisiz devam etmek, gemiadamlarının liman ve kıyı tesislerinde değişimlerini karantina tedbirleri çerçevesinde kolaylaştırmak ve sürdürebilirliğini sağlamak. Bu anlayışla da çalışmalarımıza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"BU SANCILI DÖNEMİ BAŞARIYLA ATLATACAK EKONOMİK GÜCE SAHİBİZ"

Korona virüs salgınının sebep olduğu tüm olumsuz etkilere karşı hükümet olarak denizcilik sektörünün desteklenmesi amacıyla gerekli görülen tedbirleri almaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Denizcilik sektörümüzün bu ortamdan en az şekilde etkilenmesi için tüm imkanları kullanıyoruz. Keza bildiğiniz gibi kamu olarak tüm sektörleri desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ederken özel sektörümüzün de elinden geleni yaptığını biliyoruz. Ancak bilin ki; bu sancılı dönemi başarıyla geride bırakacak ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz" diye konuştu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

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