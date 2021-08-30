Bakan Karaismailoğlu: "200 kilometrenin üzerinde yol kesimlerinde hasarları tamamen giderdik"

Bakan Karaismailoğlu: "200 kilometrenin üzerinde yol kesimlerinde hasarları tamamen giderdik" "Kastamonu'da 47, Sinop'ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerine acil ulaşım yollarını ve geçici köprüleri tahsis ettik" Afet Koordinasyon Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Ulaştırma...

Bakan Karaismailoğlu: "200 kilometrenin üzerinde yol kesimlerinde hasarları tamamen giderdik"

"Kastamonu'da 47, Sinop'ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerine acil ulaşım yollarını ve geçici köprüleri tahsis ettik"

SİNOP - Afet Koordinasyon Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yaklaşık 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte tüm yol kesimlerindeki hasarları tamamen giderdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hafta sonu ayrıldığı Ayancık'a bugün tekrar geldi. Bakan Karaismailoğlu burada selden etkilenen Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılan çalışmaları inceledi. Esnaflarla sohbet eden ve çay davetlerini kırmayan Bakan Karaismailoğlu ilgiyle karşılandı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde sel sonucu ve ağır hasar raporu sonucu 56 iş yerinin yıkımı tamamlandı. Bu iş yerlerinde esnaflık yapanların bir bölümü kira yardımıyla yeni bir yere taşındı. Bir bölümü yeni iş yeri inşaatlarının yapılmasını beklemeyi tercih etti. 16 esnaf için de 11 adet geçici iş yeri inşa edildi.

Bakan Karaismailoğlu Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'ın koordinasyonunda gerçekleşen bu çalışmayı da ziyaret etti. Müdür Açıkbaş tarafından çalışmanın son durumu ile ilgili Karaismailoğlu'na bilgi verildi. İş yeri inşaatlarının 6 gün için neredeyse son aşamaya geldiği kaydedildi.

Bakan Karaismailoğlu daha sonra Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, "Devlet ve millet omuz omuza vererek 11 Ağustos'tan bugüne kadar açılan yaraların sarılması ve hayatın en kısa sürede normale dönebilmesi için zamana karşı selden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduk. Afetlerin sırası ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere müdahil olduk. Yarın da böyle olacaktır. Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yaklaşık 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Selin hemen ardından kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte tüm yol kesimlerindeki hasarları tamamen giderdik. Kastamonu'da 47, Sinop'ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerine acil ulaşım yollarını ve geçici köprüleri tahsis ettik. Ayrıca selin denize taşıdığı tomrukları römorkörlerimizle ilk defa gerçekleştirilen ağ sistemi kullanarak topluyoruz. Bu şekilde deniz araçlarının seyri ve balıkçılarımız için faaliyetlerini gerçekleştirmeleri yönünde emniyeti de sağlamış oluyoruz. Buradan söz veriyorum kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, bina ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacak ve açılışlarını da hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka